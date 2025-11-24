Abordarán México y Honduras temas de América Latina y el Caribe

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibirá el martes a la mandataria de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento, en una visita de Estado centrada en el fortalecimiento de la relación bilateral y en la revisión de los principales temas de América Latina y el Caribe.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum adelantó que el encuentro tendrá una dimensión política y simbólica: será una oportunidad para reconocer el trabajo de Castro al frente del gobierno hondureño y para profundizar la cooperación entre ambas naciones.

La mandataria informó que la visita comenzará con una ceremonia oficial, donde se presentarán honores y los himnos nacionales de México y Honduras, posteriormente ambas presidentas sostendrán reuniones privadas enfocadas en:

Cooperación bilateral México–Honduras

Situación política y social de América Latina

Retos comunes en el Caribe

Mecanismos de coordinación antes del cierre de gestión de Castro

Sheinbaum destacó que el acercamiento permitirá “hermanar aún más la buena relación que hay con Honduras”, país con el que México mantiene colaboración en temas migratorios, económicos y de desarrollo social.

Reconocimiento al mandato de Xiomara Castro

La titular del Poder Ejecutivo federal, subrayó que la reunión también tendrá un carácter personal. Sheinbaum resaltó la amistad con Castro y afirmó que la visita permitirá reconocer el liderazgo de la primera mujer presidenta de Honduras.

“Nos hemos hecho buenas amigas desde que la conocí. Es también un reconocimiento al trabajo que ha hecho al frente del gobierno de Honduras”, expresó.

Sin conferencia conjunta; habrá comunicado oficial

Aunque tradicionalmente las visitas de jefes de Estado concluyen con un mensaje conjunto a medios, Sheinbaum aclaró que esta vez no habrá conferencia de prensa. Los acuerdos y resultados se difundirán mediante un comunicado oficial de la Presidencia.

Llegada de Castro a México

Xiomara Castro arribó ayer por la tarde a la Base Aérea Militar No. 19 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue recibida por el canciller Juan Ramón de la Fuente y por la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur.

Cabe señalar que esta es su primera visita formal de Estado desde que Sheinbaum asumió la Presidencia, aunque Castro ya había viajado a México en septiembre pasado para asistir a su toma de posesión.

