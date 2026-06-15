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Finanzas

Afirma Ebrard arranque de segunda ronda del T-MEC

Durante la revisión del T-MEC programada para esta semana se abordarán temas de agricultura, trabajo, medio ambiente, reglas de origen y sector automotriz

  • 15
  • Junio
    2026

En el marco de la segunda ronda de negociación del T-MEC que inicia esta semana entre México y Estados Unidos, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el diálogo entre los socios comerciales sigue avanzando pese a las dudas generadas por el presidente estadounidense Donald Trump sobre el futuro del acuerdo.

Además, adelantó que ya existe una agenda de temas para esta etapa de revisión, entre los que destacan agricultura, trabajo, medio ambiente, reglas de origen y sector automotriz.

Ebrard descarta señales de una salida de Estados Unidos

Durante una conferencia sobre la convocatoria de servicios profesionales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el funcionario aseguró que el proceso de revisión previsto entre México, Estados Unidos y Canadá continúa en marcha, por lo que descartó señales de una eventual salida estadounidense del tratado.

“Si Trump se quisiera salir del tratado, lo sabríamos”, sostuvo Ebrard al referirse a los mecanismos formales contemplados en el acuerdo comercial.

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Asimismo, indicó que México aprovechará esta ronda de conversaciones para presentar sus preocupaciones sobre los aranceles aplicados bajo la Sección 232, particularmente por su impacto en la industria automotriz y en los sectores del acero y aluminio, considerados estratégicos para la competitividad regional.

“El tema de agricultura sí está previsto para esta semana, vamos a entrar a agricultura, trabajo, medioambiente, reglas de origen, incluso automotriz”, afirmó el secretario de Economía.

Reuniones continuarán durante la semana

Las reuniones se realizarán lunes, miércoles y jueves, fecha en la que sostendrá un encuentro con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos.

Además, recordó que el próximo 1 de julio se reunirá la Comisión del T-MEC, integrada por los tres países socios, para evaluar el funcionamiento del acuerdo y dar seguimiento al proceso de revisión.


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