Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
tamps_monterrey_259b8271cb
Tamaulipas

Participará Tamaulipas en Festival del Adulto Mayor en Monterrey

Se abordarán salud, bienestar, turismo senior y soledad no deseada, con servicios gratuitos, orientación y actividades recreativas

  • 29
  • Mayo
    2026

Del 5 al 7 de junio se llevará a cabo en las instalaciones de Cintermex, en Monterrey, el Festival del Adulto Mayor 2026, evento que espera reunir a más de 10 mil personas provenientes de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas en torno a actividades enfocadas en salud, bienestar, recreación, inclusión y calidad de vida.

El director general del encuentro, Javier Sirvent, destacó que el crecimiento de la población adulta mayor representa actualmente uno de los cambios sociales más importantes en el noreste del país, particularmente en estados como Tamaulipas, donde cada año aumenta el número de personas mayores de 60 años.

Explicó que ciudades como Reynosa, Matamoros, Tampico, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria registran un crecimiento constante de este sector poblacional, situación que impulsa nuevas oportunidades relacionadas con turismo, servicios especializados, bienestar y desarrollo económico.

Durante el festival participarán distintas empresas, especialistas e instituciones gubernamentales que estarán ofreciendo orientación, información y diversos servicios gratuitos dirigidos a las personas adultas mayores y sus familias.

Entre las actividades contempladas destacan módulos de salud, tecnología, movilidad, recreación, envejecimiento activo, turismo y calidad de vida, además de espacios enfocados en fortalecer la convivencia y la integración social.

Uno de los temas centrales será el llamado turismo senior, segmento que continúa creciendo debido a que muchas personas adultas mayores cuentan con mayor disponibilidad para viajar y participar en experiencias culturales, recreativas y gastronómicas.

Asimismo, el festival busca generar conciencia sobre problemáticas como la soledad no deseada y la importancia de mantener entornos de convivencia, participación y acompañamiento para este sector de la población.

El Festival del Adulto Mayor 2026 se realizará con entrada completamente gratuita en un horario de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, consolidándose como uno de los encuentros más importantes del noreste del país dedicados al bienestar y desarrollo integral de las personas mayores.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_30_at_6_41_23_PM_1_ab94818554
STTECCIMM amplía presencia sindical en el noreste
el_horizonte_info7_mx_10_9b68cce57f
Mueren dos elementos de Fuerza Civil por accidente en la Laredo
EH_UNA_FOTO_2026_05_30_T124931_798_a8ab78840f
Hallan credenciales de elector abandonadas en Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

41_cac5e929de
Congreso de Tamaulipas respalda reforma judicial para el 2028
AP_26151131963457_f0be66d7bd
Toluca conquista la Concachampions ante Tigres en penales
AP_26151110508511_a170d946b4
Spurs vuelven a Final de NBA y enfrentarán a Knicks
publicidad

Más Vistas

nl_centros_municipios_ca9b4bc90c
Llaman a repoblar los 'centros' de Nuevo León
EH_FOTO_VERTICAL_22_d181f3b3ca
Fortalecen expansión industrial de Ramos Arizpe con inversión
ceremonia_de_reconocimiento_a_la_permanencia_2026_uanl_046_ae0dfbde10
Reconoce UANL permanencia de estudiantes de excelencia
publicidad
×