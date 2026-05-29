Participará Tamaulipas en Festival del Adulto Mayor en Monterrey

Del 5 al 7 de junio se llevará a cabo en las instalaciones de Cintermex, en Monterrey, el Festival del Adulto Mayor 2026, evento que espera reunir a más de 10 mil personas provenientes de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas en torno a actividades enfocadas en salud, bienestar, recreación, inclusión y calidad de vida.

El director general del encuentro, Javier Sirvent, destacó que el crecimiento de la población adulta mayor representa actualmente uno de los cambios sociales más importantes en el noreste del país, particularmente en estados como Tamaulipas, donde cada año aumenta el número de personas mayores de 60 años.

Explicó que ciudades como Reynosa, Matamoros, Tampico, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria registran un crecimiento constante de este sector poblacional, situación que impulsa nuevas oportunidades relacionadas con turismo, servicios especializados, bienestar y desarrollo económico.

Durante el festival participarán distintas empresas, especialistas e instituciones gubernamentales que estarán ofreciendo orientación, información y diversos servicios gratuitos dirigidos a las personas adultas mayores y sus familias.

Entre las actividades contempladas destacan módulos de salud, tecnología, movilidad, recreación, envejecimiento activo, turismo y calidad de vida, además de espacios enfocados en fortalecer la convivencia y la integración social.

Uno de los temas centrales será el llamado turismo senior, segmento que continúa creciendo debido a que muchas personas adultas mayores cuentan con mayor disponibilidad para viajar y participar en experiencias culturales, recreativas y gastronómicas.

Asimismo, el festival busca generar conciencia sobre problemáticas como la soledad no deseada y la importancia de mantener entornos de convivencia, participación y acompañamiento para este sector de la población.

El Festival del Adulto Mayor 2026 se realizará con entrada completamente gratuita en un horario de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, consolidándose como uno de los encuentros más importantes del noreste del país dedicados al bienestar y desarrollo integral de las personas mayores.

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