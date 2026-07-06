Acepta 'El Mayo' cadena perpetua en Estados Unidos

El cofundador del Cártel de Sinaloa solicitó al juez ser internado en un penal con servicios médicos especializados debido a su diabetes avanzada

Ismael "El Mayo" Zambada reconoció ante una corte de Estados Unidos que será condenado a cadena perpetua por los delitos que enfrenta y solicitó al juez Brian Cogan cumplir la sentencia en una prisión de tipo administrativo que cuente con atención médica especializada para tratar su diabetes avanzada.

En un escrito presentado por su abogado, Frank Pérez, la defensa señaló que Zambada acepta la responsabilidad por los delitos imputados y pidió que, al momento de dictar sentencia, el tribunal recomiende su reclusión en una instalación de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) con capacidad para atender sus problemas de salud.

La defensa afirmó que, desde su llegada a Estados Unidos, el cofundador del cártel de Sinaloa manifestó su intención de resolver el proceso mediante una declaración de culpabilidad, renunciando con ello a su derecho a un juicio, así como a la posibilidad de apelar la sentencia o promover recursos posteriores.

Asimismo, el abogado informó que entregó al tribunal diversas cartas de referencia elaboradas por personas que aseguran conocer a Zambada desde hace años y en las que describen presuntos actos de ayuda y generosidad realizados por el acusado.

La Fiscalía estadounidense deberá responder a los argumentos de la defensa el próximo lunes, mientras que la audiencia para dictar sentencia está programada para el 20 de julio.