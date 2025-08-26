'El Mayo' acepta cadena perpetua y perder $15,000 mdd

Ismael “El Mayo” Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa, firmó un acuerdo de culpabilidad con Estados Unidos, en el que acepta cargos por operación de una empresa criminal continua y conspiración de crimen organizado.

El capo se declaró dispuesto a recibir cadena perpetua y a entregar $15 mil millones de dólares, monto que será cubierto con sus bienes y activos, mismos que deberá revelar a las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con el documento, Zambada se comprometió a colaborar en la localización de su fortuna y de recursos provenientes del narcotráfico.

“El demandado se compromete a colaborar plenamente con el gobierno para efectuar el pago de la Sentencia de Decomiso, entre otras cosas, mediante la formalización de los documentos necesarios para la transferencia de la titularidad a los Estados Unidos”, se lee en el docuemnto.

“El Mayo” también aceptó que, si no paga la totalidad antes de enero de 2026, se le confiscarán otras propiedades hasta alcanzar la suma establecida.

La periodista Phoebe Eaton, quien dio a conocer el acuerdo, destacó que éste sugiere un nivel de cooperación entre Zambada y las autoridades estadounidenses, particularmente en el rastreo de activos y en la identificación de redes internacionales de lavado de dinero.

El documento además advierte sobre la posibilidad de que Zambada sea deportado a México al no ser ciudadano estadounidense, aunque esa decisión dependerá de un proceso migratorio independiente.

En el documento el narcotraficante también renunció a apelar la sentencia y a reclamar bienes o dinero asegurado, cerrando así cualquier vía legal para recuperar parte de su patrimonio.

Comentarios