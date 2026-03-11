Podcast
Vaticano acepta renuncia de obispo de San Diego tras arresto

El papa León XIV aceptó la dimisión de Emanuel Hana Shaleta, detenido en Estados Unidos por presuntos delitos financieros

  • 11
  • Marzo
    2026

El Vaticano confirmó la renuncia del obispo Emanuel Hana Shaleta, después de que fuera arrestado en Estados Unidos por presuntos delitos económicos.

De acuerdo con el boletín oficial de la Santa Sede, el León XIV aceptó la dimisión del prelado como responsable pastoral de la Eparquía de San Pedro Apóstol de San Diego de los Caldeos.

“El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral presentada por Su Eminencia Emanuel Hana Shaleta”, señaló el comunicado difundido por el Vaticano. Como es habitual en estos casos, el texto no detalla las razones de la decisión.

Tras la renuncia, el pontífice designó como administrador apostólico al obispo Saad Hanna Sirop, quien asumirá temporalmente la conducción de la eparquía.

La dimisión había sido presentada por Shaleta desde febrero, antes de su detención, según informó la Conferencia Episcopal estadounidense.

Arresto por presuntos delitos financieros

El religioso, de 69 años, fue detenido el 5 de marzo de 2026 en el Aeropuerto Internacional de San Diego, cuando presuntamente intentaba abandonar el país.

La Oficina del Sheriff del Condado de San Diego confirmó que enfrenta ocho cargos por malversación de fondos, ocho cargos por lavado de dinero y un cargo agravado por delitos de cuello blanco, contemplados en el Código Penal de California.

Tras su arresto, el obispo fue trasladado a un centro penitenciario en San Diego, donde permanece bajo custodia mientras continúa el proceso judicial.

W.JPG

Las autoridades indicaron que la investigación comenzó en agosto de 2025, después de que un representante de la Iglesia Caldea de San Pedro presentara una denuncia acompañada de documentos que señalaban posibles irregularidades en el manejo de recursos.

A partir de esa denuncia, una unidad especializada en fraude inició indagatorias para revisar los movimientos financieros dentro de la diócesis.

De acuerdo con reportes citados en la investigación, los movimientos irregulares podrían superar el millón de dólares, aunque las autoridades continúan analizando registros contables.

Entre las acusaciones figuran presuntos retiros de efectivo de la catedral y posteriores intentos de reponer los fondos mediante cheques provenientes de una cuenta vinculada a una organización benéfica.

Actualmente, el exobispo permanece en la cárcel central de San Diego mientras se desarrolla el proceso judicial. Las autoridades fijaron una fianza de 125 mil dólares, cuya eventual aprobación dependerá de la decisión de un tribunal.

La causa será revisada por el Tribunal Superior de California en El Cajón, donde continuará el seguimiento del caso.


