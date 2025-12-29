Afirman que 'no habrá gasolinazo' ante ajustes al IEPS para 2026

El precio de la gasolina no subirá con la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a partir del 1 de enero, según dieron a conocer este fin de semana la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Las dependencias recordaron que desde el 1 de marzo de 2024 está vigente la “Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina”, un pacto voluntario con empresarios orientado a mantener el precio de carburante regular por debajo de los $24 pesos por litro.

Por ello, tanto la Sener como Hacienda destacaron en un comunicado conjunto que el ajuste en el impuesto no representa un incremento en el precio final de la gasolina, por lo que no impactará en los bolsillos de los consumidores.

Aunado a ello, subrayaron que el pacto que sostienen el gobierno federal y los gasolineros para mantener el precio de la gasolina en $24 pesos tampoco se verá afectado.

Cabe mencionar que las nuevas cuotas del IEPS a los combustibles automotrices que estarán vigentes a partir del 1 de enero de 2026 quedaron así: gasolina menor a 91 octanos (Magna) en $6.7001 pesos por litro; gasolina mayor o igual a 91 octanos (Premium) en $5.6579 pesos por litro, y diésel en $7.3634 pesos por litro.

Antecedentes sobre el tema

Luego de que se informó que el precio de la gasolina subiría a partir del 1 de enero del 2026, debido al ajuste anual del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró dudas respecto al tema.

En el documento, las autoridades informaron que la "Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina" seguirá vigente el próximo año.

Como se recordará, en septiembre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con empresarios del sector gasolinero para renovar la estrategia.

En febrero de este año, tanto el gobierno como el sector privado suscribieron la “Política Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina en beneficio del pueblo de México", con la cual se busca que el precio de la gasolina Magna o Verde de Petróleos Mexicanos (Pemex) cueste como máximo $24 pesos por litro.

De acuerdo con la Sener, esta estrategia no solo ha reducido el precio del combustible regular durante este tiempo, sino que ha evitado incertidumbre en los hogares mexicanos.

En la primera fase se logró reducir el precio promedio nacional de la gasolina regular a $23.54 pesos por litro.

La política no considera las zonas fronterizas, cuya estructura de costos y estímulos fiscales genera un precio menor al referido, y observar de manera permanente los controles volumétricos.

La Secretaría de Energía ha reconocido que la gasolina es uno de los principales insumos para movilizar al país e incide directamente en los precios de todos los productos y especialmente en la canasta básica, de ahí la importancia de mantener una estabilidad en el precio.

Comentarios