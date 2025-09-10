Activa Jalisco Fondo de Desastres tras lluvias e inundaciones

Las intensas lluvias registradas el lunes en el Área Metropolitana de Guadalajara provocaron el desbordamiento del arroyo El Seco, ubicado en los límites de Tlajomulco y Tlaquepaque.

Protección Civil de ambos municipios desplegó brigadas para auxiliar a los habitantes y automovilistas afectados por las anegaciones.

Las autoridades realizaron desagüe de calles, desazolve de canales y limpieza de viviendas, además de evaluar los daños provocados por la corriente.

De acuerdo con reportes oficiales, al menos 50 viviendas resultaron afectadas en Tlajomulco, una de las zonas más impactadas por el fenómeno.

En #Jalisco, la #GuardiaNacional activó el #PlanDNIIIE de auxilio a la población afectada por las intensas lluvias registradas en la entidad. De manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno, se apoya en la evacuación y traslado de personas en las avenidas que… pic.twitter.com/xBdYhwBjkl — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) September 10, 2025

Apoyos a familias damnificadas

Por su parte, el gobernador Pablo Lemus instruyó la activación del Fondo Estatal de Desastres para atender de manera inmediata a las familias perjudicadas.

“Se apoyará a estas familias con todo el menaje que necesiten para subsanar estas afectaciones”, aseguró durante un acto público.

Además, se instaló una mesa interinstitucional encabezada por la Conagua, con la participación de autoridades de Tlajomulco, Tlaquepaque y Zapopan, para dar seguimiento a la situación y coordinar los trabajos de recuperación.

