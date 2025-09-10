Cerrar X
jalisco_lluvias_plan_9fade607a6
Nacional

Activa Jalisco Fondo de Desastres tras lluvias e inundaciones

El Gobierno de Jalisco activó el Fondo Estatal de Desastres tras las lluvias que desbordaron el arroyo El Seco y afectaron a unas 50 viviendas en Tlajomulco

  • 10
  • Septiembre
    2025

Las intensas lluvias registradas el lunes en el Área Metropolitana de Guadalajara provocaron el desbordamiento del arroyo El Seco, ubicado en los límites de Tlajomulco y Tlaquepaque.

Protección Civil de ambos municipios desplegó brigadas para auxiliar a los habitantes y automovilistas afectados por las anegaciones.

Las autoridades realizaron desagüe de calles, desazolve de canales y limpieza de viviendas, además de evaluar los daños provocados por la corriente.

De acuerdo con reportes oficiales, al menos 50 viviendas resultaron afectadas en Tlajomulco, una de las zonas más impactadas por el fenómeno.

Apoyos a familias damnificadas

Por su parte, el gobernador Pablo Lemus instruyó la activación del Fondo Estatal de Desastres para atender de manera inmediata a las familias perjudicadas.

“Se apoyará a estas familias con todo el menaje que necesiten para subsanar estas afectaciones”, aseguró durante un acto público.

Además, se instaló una mesa interinstitucional encabezada por la Conagua, con la participación de autoridades de Tlajomulco, Tlaquepaque y Zapopan, para dar seguimiento a la situación y coordinar los trabajos de recuperación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_pipa_gas_9cd225da69
Sheinbaum ofrece apoyo a familias tras explosión de pipa en CDMX
INFO_7_UNA_FOTO_1_c2844c6f0f
Inicia búsqueda de mujer arrastrada por la corriente en Monterrey
Whats_App_Image_2025_09_11_at_12_07_45_AM_b40876ef7f
Muere al intentar rescatar a mujer arrastrada por corriente
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_charlie_kirk_919318d5d3
Condena México asesinato del activista Charlie Kirk en EUA
EH_UNA_FOTO_57_efa494f02e
Capturan ex ministro de Defensa por corrupción en Georgia
sheinbaum_pipa_gas_9cd225da69
Sheinbaum ofrece apoyo a familias tras explosión de pipa en CDMX
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
EH_DOS_FOTOS_11_4c8cad6b3c
Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable
EH_UNA_FOTO_33_7edd5d2ffa
Despiden a Valverde de Rayadas tras 'Clásico Regio'
publicidad
×