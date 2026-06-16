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Tamaulipas

Matamoros activa medidas preventivas por lluvias

Aunque las precipitaciones han sido leves, autoridades habilitaron un albergue y mantienen protocolos listos ante el riesgo de inundaciones

  • 16
  • Junio
    2026

Autoridades de Matamoros informaron que, aunque hasta el momento no se han registrado lluvias fuertes, el municipio se encuentra preparado ante cualquier cambio en las condiciones climatológicas.

Como parte de las medidas preventivas, fue habilitado un albergue en las albercas Chávez, con capacidad para recibir hasta 300 personas en caso de ser necesario. Sin embargo, este espacio no ha sido utilizado debido a que las precipitaciones han sido ligeras.

De acuerdo con los pronósticos, se espera la posible acumulación de hasta 6 pulgadas de agua, por lo que las autoridades competentes mantienen activos sus protocolos y cuentan con equipos de respuesta inmediata listos para atender cualquier contingencia, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse atenta a la información que se emita a través de los canales oficiales durante el día, ya que las condiciones del clima pueden cambiar.

Finalmente, reiteraron que, aunque las lluvias han sido leves hasta ahora, el municipio está listo para actuar de manera oportuna y salvaguardar a la población.


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