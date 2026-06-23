Activan Ley Seca en CDMX por partido de México vs Chequia

La CDMX prohibirá venta de alcohol en varias colonias durante el partido México vs Chequia para evitar desorden y garantizar seguridad

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El Gobierno de la Ciudad de México anunció la aplicación de la llamada Ley Seca con motivo del partido entre la Selección Mexicana y la República Checa, correspondiente a la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

La medida fue publicada en la Gaceta Oficial capitalina y contempla la suspensión temporal en la venta de bebidas alcohólicas en distintas zonas con alta concentración de aficionados.

Horarios y zonas afectadas

De acuerdo con el decreto oficial, la restricción entrará en vigor a las 15:00 horas del 24 de junio y concluirá a las 07:00 horas del 25 de junio.

La prohibición aplicará en el perímetro “A” del Centro Histórico, así como en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc, ubicadas en la alcaldía Cuauhtémoc.

En estas zonas quedará suspendida la venta de bebidas alcohólicas en tiendas de conveniencia, supermercados, abarrotes, vinaterías y otros establecimientos similares.

Las autoridades capitalinas indicaron que la decisión se tomó para prevenir alteraciones al orden público y garantizar la seguridad durante el evento deportivo.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, explicó que la medida también responde a los incidentes registrados tras la victoria de México ante Corea del Sur, cuando se generaron destrozos y más de 40 toneladas de basura en Paseo de la Reforma y zonas cercanas.

“Queremos que los aficionados se diviertan, pero no con consumo excesivo de alcohol porque se generan estas situaciones”, señaló el funcionario en días recientes.

Excepciones a la Ley Seca

El acuerdo establece que sí estará permitida la venta de bebidas alcohólicas en consumo dentro de establecimientos como restaurantes, salones de fiestas, hoteles, clubes privados, cines, teatros y auditorios, siempre que sea acompañada de alimentos.

Sin embargo, queda prohibida la venta en envase cerrado para consumo fuera de estos lugares durante el periodo establecido.

Las autoridades advirtieron que los establecimientos o personas que violen la disposición podrán ser remitidos ante el Juzgado Cívico correspondiente y sancionados conforme a la ley.