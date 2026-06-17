Activan vigilancia en Tamaulipas por riesgo de fuertes deslaves

Aunque el Potencial Ciclón Tropical Uno podría evolucionar este miércoles y recibir el nombre de Arthur, las autoridades de Protección Civil de Tamaulipas informaron que el sistema comenzará a alejarse paulatinamente del estado. No obstante, persistirá el riesgo por lluvias intensas, inundaciones y posibles deslaves en las zonas consideradas de mayor vulnerabilidad.

El pronóstico meteorológico mantiene bajo vigilancia a gran parte del territorio tamaulipeco, especialmente las regiones norte y noreste, donde se prevén precipitaciones de fuerte intensidad acompañadas de rachas de viento.

Entre los municipios con mayor probabilidad de afectaciones se encuentran Reynosa, Río Bravo, Méndez, San Fernando, Burgos y Cruillas, donde las autoridades advirtieron sobre el riesgo de encharcamientos severos, desbordamiento de cauces y deslizamientos de tierra.

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, señaló que las lluvias podrían provocar inundaciones repentinas, principalmente en Reynosa y Río Bravo, además de generar corrientes de agua capaces de arrastrar vehículos y poner en riesgo la vida de la población.

“Pueden presentarse lluvias puntuales fuertes en la zona norte, centro y en los llanos de San Fernando”, indicó el funcionario.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua emitió una alerta preventiva para Tamaulipas debido a la posibilidad de tormentas intensas acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y la eventual formación de trombas marinas en la franja costera.

Las precipitaciones más significativas se concentrarán en las regiones Fronteriza, Centro, Sur y Mante, donde existe la posibilidad de encharcamientos, incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves en áreas serranas y afectaciones por vientos con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

Ante este panorama, González de la Fuente exhortó a la población a extremar precauciones y evitar cruzar calles, arroyos o vialidades con corrientes de agua.

“No debemos arriesgarnos porque desconocemos la fuerza de la corriente; una decisión equivocada puede derivar en una situación lamentable”, advirtió.

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