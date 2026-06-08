Prevén fuerte temporal y activan vigilancia en Altamira

Ante el pronóstico de un temporal de lluvias intensas que podría extenderse durante cinco días consecutivos, autoridades municipales de Altamira declararon sesión permanente del Consejo Municipal de Protección Civil y activaron protocolos preventivos para enfrentar posibles inundaciones, escurrimientos y afectaciones derivadas de la saturación del suelo que actualmente registra la zona sur de Tamaulipas.

El alcalde Armando Martínez Manríquez encabezó una reunión extraordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil en la sala de Cabildo, donde participaron representantes de dependencias municipales, estatales, federales, cuerpos de auxilio, organismos operadores del agua, fuerzas de seguridad y organismos de emergencia, ante la preocupación de que las lluvias previstas presenten características similares a las registradas durante eventos meteorológicos del año pasado.

“Viene mucha agua y queremos estar todos listos para atender a la población”.

El presidente municipal advirtió que únicamente entre las 3:00 de la madrugada y las 10:00 de la mañana del viernes se registró una acumulación aproximada de 47 milímetros de precipitación, cantidad suficiente para provocar escurrimientos importantes en diversas zonas debido a la saturación del terreno.

Prevén cinco días consecutivos de lluvias intensas

Los pronósticos meteorológicos contemplan probabilidades de lluvia cercanas al 90 y 95 por ciento para viernes, sábado, domingo, lunes y martes, con acumulados variables que podrían oscilar entre 25 y hasta 50 milímetros adicionales en distintos periodos, situación que incrementa considerablemente el riesgo de encharcamientos, inundaciones urbanas y crecimiento de cuerpos de agua.

El director de Protección Civil de Altamira, Rommel Martínez, informó que el operativo preventivo comenzó desde las 3:04 horas, momento en que se activó formalmente el Consejo Municipal debido al incremento de reportes ciudadanos y la intensidad de las precipitaciones registradas durante la madrugada.

Explicó que desde ese momento comenzaron recorridos de inspección en coordinación con Bomberos, Tránsito, Servicios Públicos, Obras Públicas, Comapa, Protección Civil Regional y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes desplegaron vigilancia preventiva en sectores considerados históricamente vulnerables.

Hasta el momento, se tienen contabilizados cinco reportes preliminares de afectaciones en viviendas, mientras brigadas municipales continúan realizando verificaciones físicas en distintos sectores para determinar el alcance real de los daños.

Saturación del suelo eleva riesgo de inundaciones

Uno de los factores que genera mayor preocupación entre las autoridades es la saturación del suelo provocada por lluvias registradas durante días anteriores, situación que reduce significativamente la capacidad de absorción y provoca que prácticamente cualquier precipitación adicional genere escurrimientos inmediatos.

“Todo el agua que siga cayendo ya no se infiltra; ahora corre”.

Entre las zonas bajo monitoreo especial destacan sectores como La Pedrera, Villas de Altamira, colonia Américo Villarreal, Los Presidentes, zona centro, Villa Cuauhtémoc, Haciendas, así como diversas comunidades rurales susceptibles a inundaciones.

Los trabajos preventivos ya comenzaron a mostrar resultados, particularmente en infraestructura hidráulica, limpieza de drenes y rehabilitación de canales pluviales.

Fueron mostrados avances en la calle C-16 y diversos puntos hidráulicos donde recientemente se instalaron rejillas, ampliaciones y trabajos de desazolve que permitieron acelerar el flujo del agua durante las primeras lluvias del temporal.

Refuerzan monitoreo e infraestructura preventiva

Respecto a la infraestructura hidráulica, Protección Civil confirmó que los cárcamos estratégicos del municipio permanecen operando al cien por ciento, particularmente los ubicados en Villas de Altamira y colonia Américo Villarreal.

Como medida preventiva, autoridades determinaron el cierre temporal de algunas vialidades susceptibles a acumulación de agua, principalmente para evitar oleajes generados por vehículos pesados que pudieran provocar el ingreso de agua hacia viviendas.

Las autoridades también mantienen vigilancia especial sobre la zona rural debido al riesgo de incrementos en los niveles de ríos, arroyos y lagunas derivado de aportaciones provenientes de la cuenca alta.

Recordó que durante eventos previos algunas comunidades rurales sufrieron inundaciones importantes debido al enorme volumen de agua proveniente de regiones serranas y cuencas vecinas.

“Nos preocupa también el agua que pueda bajar desde otras regiones porque el año pasado varios ejidos terminaron afectados”.

En Villa Cuauhtémoc, cuerpos de emergencia atendieron ya algunos incidentes menores, incluyendo alcantarillas obstruidas, viviendas con incrementos de nivel y apoyo a personas adultas mayores.

Ante este panorama, el Consejo Municipal de Protección Civil permanecerá en sesión permanente durante todo el periodo de lluvias, mientras elementos municipales, estatales y federales mantienen monitoreo las 24 horas.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la población a evitar cruzar zonas inundadas, mantenerse informada únicamente mediante canales oficiales y reportar cualquier emergencia a través del 911 o mediante las líneas directas habilitadas por Protección Civil municipal.

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