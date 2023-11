Ahora Samuel se reúne con militantes de Torreón y Gómez Palacio

Como parte de su precampaña, el precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de México, Samuel García, visitó Gómez Palacio, en Durango, y al reunirse con los militantes del partido les aseguró que demostrará que en México hay futuro.

Pero antes de llegar a Durango, estuvo en Torreón acompañado de su esposa Mariana Rodríguez Cantú, con la pega de la "Calca matona" en las principales calles de dicha ciudad.

"Le voy a mostrar a México que hay futuro, hay algo nuevo y que no tenemos que resistirnos a Morena, que al final todos son ex PAN, ex PRI y ex PRD.

"En sólo cuatro días de precampaña ya estamos consolidados en segundo lugar y la vieja política lleva seis meses en precampaña ilegal y muy aburridas. Ya empezó la precampaña del futuro, de la alegría, de los jóvenes", dijo García.

García también se reunió con jóvenes y visitó el Monumento a Francisco Villa, llamado "El Centauro Del Norte", ubicado en lo alto del Cerro de la Pila, en Francisco Zarco, Torreón, Durango.

"A Pancho Villa siempre le decían que no, pero era norteño y él decía que sí, que sí, entrón, jalador, franco, directo como somos en el norte. Y logró lo imposible, tuvo la habilidad de unir a México el norte con el sur. Hoy el mensaje desde Durango es: México unido, jamás será vencido", agregó el precandidato.

La precampaña de García ahora continuará en el Occidente del País en los próximos días, hasta el momento ya ha visitado los estados de Coahuila y Tamaulipas.

