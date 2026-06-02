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Nacional

Alcalde de Cuautla realizará prisión preventiva en Sonora

Un juez federal dictó prisión preventiva Jesús Corona Damián, mientras se determina si será vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada

  • 02
  • Junio
    2026

Un juez federal con sede en Hermosillo, Sonora, dictó este martes prisión preventiva al alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, mientras se determina si será vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

La medida cautelar fue impuesta luego de que el edil fuera detenido en días recientes en el estado de Guerrero y posteriormente trasladado a Sonora para enfrentar las acusaciones en su contra.

FGR lo relaciona con el crimen organizado

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cuenta con elementos de prueba que apuntan a una presunta relación entre diversos funcionarios municipales de Morelos y grupos del crimen organizado.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), formuló la imputación correspondiente contra Corona Damián por delincuencia organizada.

Durante la audiencia, la defensa del alcalde solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será en los próximos días cuando el juez determine si existen elementos suficientes para vincularlo formalmente a proceso.

Será internado en penal federal de Sonora

Mientras se resuelve su situación jurídica, el juez de control ordenó que la medida cautelar sea cumplida en el Centro Federal de Readaptación Social número 11, ubicado en Sonora.

De acuerdo con las investigaciones federales, el alcalde de Cuautla habría recibido sobornos de integrantes del Cártel de Sinaloa, entre ellos de Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado como uno de los principales operadores de ese grupo criminal en el oriente de Morelos.

También fueron detenidos otros funcionarios

La operación federal también derivó en órdenes de aprehensión contra tres colaboradores cercanos del alcalde, así como contra el alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, y el exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala.

Además, fueron detenidos y sujetos a proceso tres exfuncionarios del Ayuntamiento de Cuautla, un empresario transportista y la consejera estatal de Morena y excandidata a la alcaldía de Cuautla, Arisbel Rubí Vázquez Amaro.

Las autoridades federales continúan con las investigaciones para determinar el alcance de la presunta red de vínculos entre funcionarios municipales y organizaciones criminales que operan en el estado de Morelos.


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