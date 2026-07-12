Alcalde de Reynosa pide más agua para la frontera de Tamaulipas

Carlos Peña Ortiz solicitó al Gobierno Federal y a la CONAGUA aumentar el envío de agua ante el agravamiento del desabasto en Reynosa y municipios fronterizos

El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, hizo un llamado al Gobierno Federal y a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para que incremente el envío de agua hacia Reynosa y los municipios de la frontera de Tamaulipas, al advertir que el desabasto se ha agravado durante los últimos días.

A través de sus redes sociales, el edil señaló que el volumen de agua que actualmente recibe la ciudad es insuficiente para atender la demanda, por lo que solicitó que el suministro provenga de las presas Falcón o Marte R. Gómez, con el objetivo de restablecer el servicio en las colonias que presentan baja presión o falta de agua potable.

Solicitan a CONAGUA enviar el volumen de agua programado

"La problemática respecto al agua en los últimos días, la verdad es que ha estado incrementando bastante. Estamos haciendo un llamado respetuoso a la CONAGUA federal para que mande a Reynosa el agua que está programada. En los últimos días no han enviado el volumen que le corresponde a la ciudad", expresó Peña Ortiz.

El presidente municipal afirmó que la situación también afecta a otros municipios de la frontera tamaulipeca y señaló que, hasta el momento, no han recibido una respuesta favorable por parte de las autoridades federales.

"Les pedimos que manden agua de la presa Falcón o de la Marte R. Gómez, pero que llegue a Reynosa y a los municipios de la frontera tamaulipeca que la están pasando muy mal. Si no tenemos una respuesta, la situación se puede agravar de manera significativa en los próximos días", advirtió.

Bajo nivel del canal Rodhe agrava el desabasto

De acuerdo con el alcalde, la crisis obedece al bajo nivel que registra el canal Guillermo Rodhe, principal fuente de abastecimiento para las plantas potabilizadoras de Reynosa.

Aunque recientemente se han registrado lluvias en la región, estas han sido insuficientes para favorecer la recuperación de las presas que abastecen de agua a los municipios de la frontera de Tamaulipas, por lo que el riesgo de afectaciones al suministro continúa.