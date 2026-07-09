Vinculan a proceso a Fernando Flores, alcalde de Metepec

El edil sostuvo que ejercerá su derecho de defensa durante el procedimiento judicial y reiteró que permanecerá al frente de la administración municipal

Un juez de control vinculó a proceso al alcalde de Metepec, Estado de México, Fernando Flores Fernández, por su probable responsabilidad en el delito de abuso de autoridad, luego de analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía durante la audiencia celebrada este jueves.

Aunque el presidente municipal enfrentará un proceso penal, el juzgador determinó que podrá continuar el procedimiento en libertad, al imponerle diversas medidas cautelares y fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que ambas partes podrán fortalecer sus argumentos antes de la siguiente etapa del caso.

El caso surgió tras un incidente en un club deportivo

La investigación tiene su origen en los hechos registrados el pasado 4 de junio al interior del Club Deportivo La Asunción, en Metepec, donde el alcalde ingresó acompañado por escoltas y elementos de seguridad municipal durante un conflicto relacionado con asuntos de carácter privado.

El incidente quedó registrado en diversos videos que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales, donde se observa un altercado dentro de las instalaciones. A partir de esos hechos se inició una investigación para determinar si existió un uso indebido de recursos públicos y de personal de seguridad en un asunto ajeno a las funciones del Ayuntamiento.

Durante la audiencia, el juez concluyó que existían datos de prueba suficientes para considerar la probable participación del edil en el delito de abuso de autoridad, motivo por el cual resolvió vincularlo a proceso.

Proceso continuará en libertad bajo medidas cautelares

Pese a la resolución judicial, el alcalde no fue enviado a prisión. El juez determinó que enfrentará el proceso en libertad, aunque deberá cumplir diversas medidas cautelares mientras continúa la investigación.

Entre las restricciones impuestas se encuentra la obligación de presentarse periódicamente a firmar ante la autoridad correspondiente, además de no acercarse a las personas identificadas como víctimas ni ingresar al Club Deportivo La Asunción, sitio donde ocurrieron los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación.

La autoridad judicial también estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria, tiempo durante el cual la Fiscalía podrá continuar recabando pruebas y desahogando diligencias relacionadas con el caso.

Durante el desarrollo del procedimiento también se analizó una imputación por el delito de lesiones; sin embargo, esa parte del expediente quedó concluida luego de que se alcanzara un acuerdo reparatorio con las personas reconocidas como víctimas, por lo que el proceso penal continuará únicamente por el presunto delito de abuso de autoridad.

Alcalde asegura que permanecerá al frente del Ayuntamiento

Tras conocer la resolución del juez, Fernando Flores Fernández aseguró que continuará desempeñando sus funciones como presidente municipal de Metepec, al señalar que la vinculación a proceso no implica su separación automática del cargo.

El edil sostuvo que ejercerá su derecho de defensa durante el procedimiento judicial y reiteró que permanecerá al frente de la administración municipal mientras se desarrolla el proceso penal.