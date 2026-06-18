Alcaldesa de Tenancingo rechaza acusaciones de FGJEM

Nancy Nápoles Pacheco aseguró que la Fiscalía del Estado de México manipuló información de su denuncia por privación ilegal de la libertad

La alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco, rechazó este jueves las acusaciones difundidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que sostiene que la edil habría simulado un secuestro ocurrido a finales de mayo, además de señalar presuntas irregularidades financieras en el ayuntamiento.

A través de un video publicado en redes sociales, la presidenta municipal negó haber incurrido en la simulación de la privación ilegal de la libertad ocurrida el pasado 31 de mayo y acusó a personal de la Fiscalía estatal de haber “manipulado y tergiversado” la información que ella misma proporcionó durante la denuncia presentada.

Nápoles Pacheco solicitó la intervención directa del fiscal general, José Luis Cervantes Martínez, para revisar su caso y aseguró que ha sido objeto de un trato “discriminatorio y de manipulación” durante el desarrollo de la investigación.

La edil, quien también preside el Consejo Estatal de Morena, afirmó que detrás de las acusaciones existe un trasfondo político impulsado por subalternos de la Secretaría General de Gobierno, con el objetivo de desacreditarla y obtener beneficios de poder.

El pronunciamiento ocurre luego de que la FGJEM informara, mediante un comunicado, que ejerció acción penal contra seis personas, entre ellas la propia alcaldesa, su esposo, su cuñado y otros tres individuos, por el delito de simulación de secuestro.

En su mensaje, la funcionaria se describió como “una mujer honorable, íntegra y de principios”, y sostuvo que entregó todas las pruebas requeridas tras la denuncia presentada por la presunta privación ilegal de la libertad.

Asimismo, rechazó la existencia de un desfalco en el Ayuntamiento de Tenancingo, como fue difundido por la Fiscalía, y afirmó que la administración municipal mantiene finanzas sanas. Señaló además que solicitó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México realizar las revisiones correspondientes para comprobar la transparencia del manejo de recursos públicos.