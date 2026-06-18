Acusan a alcaldesa de Tenancingo de 'autosecuestro'

Entre los implicados en esta presunta privación de la libertad se encuentran la propia presidenta municipal, su esposo, su cuñado y varios particulares

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ejerció acción penal contra seis personas por su presunta participación en la simulación del secuestro de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, quien el pasado 1 de junio denunció haber sido privada de la libertad.

De acuerdo con las investigaciones, el supuesto plagio habría sido planeado para justificar la obtención de un rescate de $40 millones de pesos provenientes de recursos públicos y encubrir un presunto desfalco en el ayuntamiento.

Entre los implicados se encuentran la propia presidenta municipal, su esposo, su cuñado y varios particulares.

Fiscalía del Edomex analiza videos sobre el momento del presunto secuestro

La Fiscalía informó que el análisis de videos de vigilancia permitió identificar el vehículo utilizado en los hechos y concluyó que no existieron actos de violencia o sometimiento contra la edil.

Según las imágenes, Nápoles abordó voluntariamente el automóvil en el que presuntamente fue trasladada, mientras que la exigencia de los $40 millones de pesos fue realizada mediante llamadas telefónicas hechas por ella misma desde un celular que, según su denuncia, le proporcionaron los supuestos captores.

La indagatoria sostiene que la versión presentada ante el Ministerio Público no coincide con las pruebas recabadas, por lo que se determinó proceder penalmente contra los involucrados por simulación de secuestro.

La investigación apunta a que el supuesto secuestro de la alcaldesa de Tenancingo fue un montaje para exigir un rescate millonario.