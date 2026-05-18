Sancionan a alcaldesa de Zuazua por violencia política

El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León (TEENL) determinó que la alcaldesa de General Zuazua, Elva Deyanira Martínez González, incurrió en violencia política en razón de género en contra de la síndica municipal Ana Laura Huerta Sosa.

La resolución fue emitida el pasado 17 de mayo de 2026, dentro de un Procedimiento Especial Sancionador promovido por la funcionaria municipal.

De acuerdo con el expediente, Ana Laura Huerta presentó la denuncia en junio de 2025, al acusar a la presidenta municipal de realizar actos encaminados a desacreditarla y menoscabar el ejercicio de sus funciones dentro del Ayuntamiento.

Tras analizar el caso, el órgano electoral concluyó que sí existieron conductas constitutivas de violencia política de género.

Como parte de las medidas de reparación ordenadas por el TEE, la alcaldesa deberá tomar cursos y talleres de sensibilización relacionados con violencia política contra las mujeres.

Además, será inscrita en el Registro de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, mecanismo utilizado para dar seguimiento a servidores públicos que hayan cometido este tipo de conductas.

El TEENL también ordenó dar vista al Cabildo de General Zuazua para que determine e imponga la sanción económica correspondiente contra la edil.

Hasta el momento, el Gobierno municipal de Zuazua no ha emitido una postura pública sobre la resolución del Tribunal Electoral.

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