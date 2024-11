Alcaldía de San Andrés Cholula respaldó fraude de Marilyn Cote

La razón por la cual Marilyn Coté pudo hacerse de un consultorio médico para estafar pacientes fue porque el ayuntamiento de San Andrés Cholula en Puebla le concedió el permiso... aunque no para consultas psiquiátricas, sino para psicológicas, a pesar de no tener credenciales académicas ni para una ni para otra profesión.

Generando indicios de que la pseudo psiquiatra no burló a la autoridad municipal, sino que fue auspiciada por esta para presuntamente ejercer usurpación de funciones.

El Horizonte obtuvo acceso a la cédula para giros comerciales que en 2022 el ayuntamiento de San Andrés Cholula en Puebla le otorgó a Marilyn Karina Coté Mendieta para establecer en la colonia Reserva Territorial Atlixcáyotl un 'consultorio médico de psicología', el cual está identificado con el numeral 305 26 en el catálogo municipal.

Dicho permiso fue concedido el 11 de febrero de 2022, es decir, hace dos años y nueve meses antes de que el caso de la pseudo psiquiatra que recetaba medicamentos controlados saliera a la luz pública y cobrara relevancia no sólo en la Angelópolis, sino a nivel nacional e incluso internacional.

Dicho documento, con el folio 033, correspondiente al registro municipal 050056, señala que la denominación social a quien se le concedió la cédula de operación es Marilyn Karina Coté Mendieta.

Y es firmado por el entonces alcalde de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino, y por la directora de Giros Comerciales, Magdalena Cristina Mixcóatl Juárez.

El documento indica a los acreedores de la licencia que "deberá estar en un lugar visible, mostrando cuando se lo requiera la autoridad competente y deberá refrendarse de manera anual con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 16 del Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, para San Andrés Cholula".

Dicho Reglamento indica en el Artículo 7 que uno de los requerimientos para conceder la licencia de funcionamiento es que la persona física o moral interesada debe presentar a la autoridad municipal una autorización sanitaria del Estado de Puebla en el caso de que el giro lo amerite.

Es decir, que para que Marilyn Coté pudiera contar con la licencia que finalmente se le autorizó, debió comprobar una licencia sanitaria de carácter estatal.

Hasta el momento, el ex alcalde Edmundo Tlatehui, de filiación panista, no ha emitido pronunciamiento alguno respecto al caso de Marilyn Coté.

Su actividad más reciente en redes sociales corresponde a su participación como militante panista votando en la reciente jornada electoral interna del PAN para renovar la dirigencia.

El ex alcalde mostró una fotografía junto a su voto, el cual se lo concedió al candidato Jorge Romero.

Tlatehui acudió a votar acompañado de su esposa, la ahora alcaldesa de San Andrés Cholula quien lo sucedió en el poder, Guadalupe Cuautle Torres, quien tampoco se ha pronunciado al respecto.

El caso del fraude de Marilyn Coté, salió a la luz publica luego de que la cuenta de X, Charlatanes Médicos, publicó un hilo en el que recabaron testimoniales y evidencias acerca de que la señalada se hacia pasar por psiquiatra en Puebla.

La mujer, quien aseguraba curar la depresión en menos de 8 días, recetaba a sus pacientes medicamentos psiquiátricos controlados y aseguraba contar con un doctorado en neurociencias avalado por la universidad de Harvard, así como haber egresado del Centro de

Desórdenes Mentales de la Universidad de Oslo y ser colaboradora del FBI.

Sin embargo, de acuerdo con el registro de la Secretaría de Educación Pública, los estudios de Cote son otros: es licenciada en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y cuenta con una maestría en Criminalística por el Colegio de Estudios Libre

Universitarios, así como un doctorado en Psicología emitido por la Escuela Libre de Psicología.

Esta última materia de estudios relacionada con la conducta humana, no es de carácter clínico sino académico, es decir, que al no contar con estudios base como la licenciatura en Psicología, el doctorado por si solo no le permite dar consultas, ya que el objetivo de dicha materia es la formación de investigadores de alto nivel en psicología de acuerdo al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONAHCYT.





Comentarios