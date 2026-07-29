Alertan por aumento de ataques cibernéticos en México

Durante el último año, los incidentes de ransomware aumentaron 38% y el uso de inteligencia artificial por parte de los delincuentes creció

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Durante el último año, los ataques cibernéticos mediante ransomware, una modalidad utilizada para robar o secuestrar información a cambio de pagos millonarios, crecieron 38%, mientras que el uso de inteligencia artificial por parte de los ciberdelincuentes registró un incremento cercano al 90% en México.

La advertencia fue realizada por especialistas de la University of Advanced Technologies (UNIAT), quienes señalaron que el país mantiene una importante brecha de talento para hacer frente a este tipo de amenazas.

Nicole Filippetti, especialista en ciberseguridad y directora de Vinculación de la UNIAT, explicó que México tiene un déficit superior a 77,000 profesionales especializados en seguridad informática.

Según datos del sector, el 68% de los empleadores industriales reconoce tener dificultades para contratar especialistas en ciberseguridad, inteligencia artificial y análisis de datos.

Filippetti detalló que el costo promedio para recuperarse de un incidente de ciberseguridad asciende a $1.35 millones de dólares, mientras que siete de cada diez rescates exigidos por grupos criminales superan el millón de dólares.

Además, la situación es aún más preocupante para pequeñas y medianas empresas. Especialistas estiman que seis de cada diez organizaciones que sufren un ataque de este tipo terminan cerrando operaciones dentro de los seis meses posteriores al incidente.

Aunque los ataques suelen asociarse con sofisticados grupos criminales, gran parte de las vulnerabilidades continúa originándose dentro de las propias organizaciones.

De acuerdo con los especialistas, el 67% de los ataques exitosos ocurre por errores humanos.

Abrir correos electrónicos maliciosos, descargar archivos sin verificar su origen o utilizar contraseñas inseguras siguen siendo algunas de las prácticas que más aprovechan los ciberdelincuentes para acceder a sistemas corporativos.

"La falta de capacitación en seguridad digital incrementa significativamente la exposición de las empresas", señaló Filippetti.

México, entre los países más atacados de la región

El Reporte Sobre el Panorama de Amenazas 2026 de FortiGuard Labs reveló que América Latina acumuló 843.3 billones de intentos de ciberataques durante 2025.

Brasil encabezó la lista de países más afectados, seguido por México y Colombia.

En territorio mexicano, más del 60% de las empresas reportó haber sufrido algún incidente de seguridad digital durante el último año, sin embargo apenas el 27% afirmó contar con servicios especializados para proteger sus activos tecnológicos.

Por otra parte, las pérdidas económicas derivadas de la ciberdelincuencia en México ascienden a cerca de $20 mil millones de pesos al año, según estimaciones del sector.

No obstante, los especialistas advierten que el impacto financiero no siempre es la consecuencia más grave.

La filtración de información confidencial, el robo de propiedad intelectual o la interrupción de operaciones productivas pueden provocar la pérdida de clientes, contratos estratégicos y oportunidades de negocio a largo plazo.

Por ello, los expertos coinciden en que invertir en prevención resulta considerablemente más barato que enfrentar las consecuencias de un ataque.