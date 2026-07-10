La Dirección de Protección Civil y Bomberos emitió recomendaciones sencillas, pero efectivas, como no correr alrededor de la alberca

Inicio / Tamaulipas / Alertan por riesgos en albercas durante temporada de calor

Con las altas temperaturas que se presentan en Nuevo Laredo, cada vez es más común que las familias renten albercas de las muchas que se promocionan en la ciudad para mitigar el calor. Lamentablemente en años anteriores se han presentado decesos de menores de edad por ahogamiento, entre otros accidentes.

Protección Civil emite recomendaciones para prevenir accidentes

Para prevenirlos, la Dirección de Protección Civil y Bomberos emitió recomendaciones sencillas, pero efectivas, como no correr alrededor de la alberca, pues se pueden resbalar y ocurrir un accidente; evitar empujones, juegos bruscos o conductas que puedan lastimar a otras personas; no lanzarse ni permitir clavados en zonas poco profundas.

Evitar entrar al agua bajo los efectos del alcohol u otras sustancias que alteran los reflejos y aumentan el riesgo de ahogamiento.

Evitar sentarse o pararse en los bordes, pues pueden ser resbalosos y provocar caídas al agua.

Además, se recomienda preguntar por la profundidad de la piscina y asegurarse de que todos los asistentes la conozcan.

Llaman a supervisar a menores y revisar las instalaciones

Supervisar a niñas y niños de manera constante; los inflables no sustituyen la supervisión ni las medidas de seguridad.

Verificar que exista iluminación adecuada, especialmente si permanecerán durante la noche, y contar con un botiquín de primeros auxilios así como números de emergencia a la mano.

Igualmente revisar que las bombas, lámparas y conexiones eléctricas cercanas a la alberca estén protegidas y en buen estado, ubicar las escaleras y salidas de emergencia así como rutas de evaluación, y asegurarse de que el agua esté limpia y las instalaciones se encuentren en buenas condiciones de mantenimiento.