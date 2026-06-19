Alertan que fenómeno 'El Niño' se fortalecerá en próximos meses

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que existe un 63% de probabilidad de que alcance la categoría de 'muy fuerte' a finales de 2026 e inicios de 2027

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que existe una probabilidad del 63% de que el fenómeno "El Niño" alcance la categoría de "muy fuerte" hacia finales de este año, luego de confirmar oficialmente su presencia en el océano Pacífico ecuatorial.

La autoridad meteorológica señaló que el fenómeno continuará fortaleciéndose de manera gradual durante los próximos meses y alcanzaría su punto máximo entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

“Los pronósticos indican una evolución rápida”, advirtió el organismo.

¿Qué es El Niño y por qué preocupa?

El Niño es la fase cálida del fenómeno conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Se produce por un calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, situación que modifica la circulación atmosférica y altera los patrones climáticos en distintas regiones del planeta.

De acuerdo con especialistas, estos eventos suelen aparecer cada dos a siete años y pueden extenderse hasta por 18 meses.

Sus efectos suelen traducirse en cambios importantes en las lluvias, temperaturas extremas, sequías prolongadas e inundaciones, dependiendo de la región afectada.

El SMN explicó que los impactos de "El Niño" no son iguales durante todo el año y varían según la temporada.

Durante el invierno, el fenómeno suele favorecer temperaturas por debajo del promedio en amplias zonas del centro y norte del país, en contraste durante la primavera y el verano puede generar condiciones más cálidas y secas.

Las autoridades también señalaron que históricamente "El Niño" incrementa las precipitaciones en el noroeste, noreste y la península de Yucatán, además de favorecer una mayor frecuencia de frentes fríos.

Otro de los efectos que preocupa es el aumento del riesgo de incendios forestales debido a la combinación de altas temperaturas y déficit de humedad durante la primavera.

Más ciclones en el Pacífico

El fortalecimiento de "El Niño" también podría modificar el comportamiento de la temporada de huracanes.

Según el SMN, este fenómeno suele favorecer una mayor actividad ciclónica en el océano Pacífico, mientras que reduce la formación de sistemas tropicales en el Golfo de México y el mar Caribe.

Además, incrementa la probabilidad de que la canícula, periodo caracterizado por una disminución temporal de lluvias durante el verano, se prolongue más de lo habitual.

Por su parte, las autoridades federales estimaron previamente la posible formación de entre 29 y 36 ciclones con nombre en ambos océanos durante 2026. De ellos, hasta siete podrían alcanzar categorías mayores, entre la 3 y la 5 en la escala Saffir-Simpson.

Los pronósticos contemplan entre 18 y 21 sistemas en el Pacífico y entre 11 y 15 en el Atlántico.