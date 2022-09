AMLO desmiente campaña para hacer creer que esta enfermo

El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció y desmintió una campaña en su contra donde señalaron que este se encontraba mal de salud.

El mandatario federal acusó a sus adversarios de levantar una campaña en su contra en redes sociales durante todo el fin de semana donde aseguraban que estaba a punto de 'irse al otro mundo'.

"Todo el fin de semana hubo una campaña acerca de que estaba yo enfermo, de que ya estaba yo a punto de irme al otro mundo, y unos decían al infierno, y a veces digo nada más por eso me gustaría ir al infierno para ver cuántos de estos me encuentro por allá, estos santurrones, hipócritas, nada más por eso me gustaría", expresó.