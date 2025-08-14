Anuncia Sheinbaum apertura de la Cineteca Chapultepec en agosto

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la Cineteca de Chapultepec abrirá sus puertas el próximo 15 de agosto, en un lugar que antes funcionó como una ensambladora de armas.

Acompañada de mujeres indígenas, destacó que este proyecto simboliza la transformación cultural que impulsa su gobierno y el de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

De fábrica de armas a espacio cultural

Sheinbaum resaltó que el recinto es “un símbolo de lo que representa la Cuarta Transformación: convertir un espacio militar en una zona cultural para todo el pueblo de México”.

Recordó que la obra comenzó durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México y se desarrolló en coordinación con la administración federal anterior.

En México, el pueblo manda. pic.twitter.com/XR1bA6lTDr — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 14, 2025

Homenaje en el Día del Cine Mexicano

Cabe señalar que el anuncio e realizó durante la celebración del Día del Cine Mexicano 2025, instaurado en 2017 para reconocer la cinematografía nacional.

La mandataria subrayó que esta fecha también representa “justicia para las mujeres indígenas”.

La primera proyección fue Li cham (Morí), ópera prima de la directora tsotsil Ana Ts'uyeb, quien narra la resistencia de mujeres de su familia dentro del movimiento zapatista.

“Es una voz que rompe el silencio de las violencias patriarcales que vivimos”, expresó la cineasta.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que la Cineteca Chapultepec será la tercera de carácter nacional en la capital. A partir de mañana iniciará un ciclo inaugural con una semana de funciones gratuitas.

Del 15 al 30 de agosto se ofrecerán más de 350 proyecciones en 26 estados, incluyendo las tres cinetecas nacionales.

Comentarios