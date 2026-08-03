Gobierno estatal anuncia estímulos fiscales para apoyar economía

Del 1 de agosto al 31 de diciembre continuará el descuento del 30% en derechos y placas de control vehicular para contribuyentes cumplidos

El secretario de Finanzas de Tamaulipas, Carlos Irán Ramírez González, anunció un nuevo paquete de estímulos fiscales y la ampliación de diversos beneficios económicos que permanecerán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026.

"Estos estímulos tienen un sentido social: ofrecer alternativas para que las familias, los trabajadores y los sectores productivos puedan regularizar sus obligaciones sin comprometer su economía", señaló el funcionario al presentar las medidas.

Entre los nuevos beneficios se encuentran descuentos en multas relacionadas con establecimientos que expenden bebidas alcohólicas. La reducción será del 50% para las sanciones de 2026, del 60% para las correspondientes a 2023, 2024 y 2025, y del 70% para las de 2022 y años anteriores.

También se aplicarán descuentos en multas y recargos por adeudos de los impuestos estatales sobre nómina, honorarios y hospedaje. Las reducciones irán del 50 al 90%, dependiendo del año en que se haya generado el adeudo.

Asimismo, se amplió hasta el 31 de diciembre la vigencia de los beneficios para motocicletas particulares registradas en Tamaulipas. Las tarifas serán de 620 pesos por derechos de control vehicular, 250 pesos por placas y 800 pesos por la licencia de conducir.

Del 1 de agosto al 31 de diciembre continuará el descuento del 30% en derechos y placas de control vehicular para contribuyentes cumplidos, además de una reducción del 50% en recargos por adeudos generados hasta 2025.

Para los concesionarios del transporte público se mantendrá la tarifa especial de 14 mil 800 pesos del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2026.

Por ello, la Secretaría de Finanzas invitó a la ciudadanía a consultar los requisitos para acceder a estos beneficios en las Oficinas Fiscales y en los canales oficiales del Gobierno del Estado.