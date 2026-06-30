Anuncia Sheinbaum inicio de revisión del T-MEC; busca renovarlo

Claudia Sheinbaum anunció que este 1 de julio inicia formalmente la revisión del T-MEC con una reunión virtual entre México, Estados Unidos y Canadá

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México arrancará el 1 de julio la revisión formal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con una reunión virtual entre los tres países, en un proceso en el que el Gobierno mexicano buscará extender la vigencia del acuerdo por 16 años más, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal informó que ya firmó la postura oficial que México presentará durante la revisión del tratado y adelantó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dará a conocer los detalles de la primera reunión el próximo jueves.

"Mañana inicia formalmente la revisión del T-MEC con una reunión virtual entre México, Estados Unidos y Canadá", señaló.

México apuesta por mantener el tratado

Sheinbaum sostuvo que el objetivo del Gobierno mexicano es que el tratado continúe en los términos acordados originalmente, al considerar que ha generado beneficios económicos para las tres naciones.

"Firmé la posición de México para que el T-MEC se amplíe hasta los próximos 16 años", afirmó.

Recordó que el mecanismo del acuerdo establece que, si los tres países alcanzan un consenso durante esta revisión, el tratado extenderá automáticamente su vigencia por otros 16 años.

En caso de no lograrse ese acuerdo, explicó, el T-MEC continuará vigente durante los próximos 10 años, aunque entrará en un esquema de revisiones periódicas.

"Si no se renueva por 16 años, el tratado sigue diez años más y se revisaría periódicamente; esto aún no se decide", puntualizó.

Trump marca el principal reto

Aunque expresó confianza en el futuro del acuerdo comercial, reconoció que la política económica del presidente estadounidense, Donald Trump, será uno de los principales factores que influirán en la negociación.

"Todos sabemos que la posición del presidente Trump es elevar aranceles a todo el mundo. No es un secreto, es esencialmente lo que hemos estado viviendo desde la entrada del presidente Trump a la presidencia", señaló.

Pese a ello, aseguró que existe disposición entre los equipos negociadores de los tres gobiernos para mantener vigente el tratado.

"Hay optimismo en el sentido de que todos los equipos queremos que continúe el tratado", sostuvo.

Destacó que uno de los principales apoyos para la continuidad del T-MEC proviene del sector privado de los tres países, debido a la integración de las cadenas de producción en Norteamérica.

"Los mayores defensores del tratado son los propios empresarios que tienen inversiones en México, en Canadá y en Estados Unidos y que producen bienes en cadenas de producción vinculadas con los tres países", afirmó.

Agregó que México ha cumplido con los compromisos necesarios para llegar preparado al inicio de la revisión.

"Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer", aseguró.

Avances con Canadá

Añadió que el fortalecimiento de la relación bilateral con Canadá en materia comercial y de inversión, luego del reciente encuentro que sostuvo con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

"Hay mucho avance, incluso hay mejoras tanto en el comercio entre México y Canadá como en la inversión", indicó.

Reiteró que el tratado seguirá siendo un acuerdo entre los tres países, como fue concebido desde su origen.

La titular del Poder Ejecutivo federal adelantó que, tras la reunión virtual del miércoles, los tres gobiernos emitirán un comunicado conjunto sobre el inicio del proceso de revisión del T-MEC.