Anuncia Trump nuevos aranceles de 50% adicional para Canadá

Estados Unidos aplicará aranceles del 50% a la mayoría de las importaciones canadienses, con excepciones para energía y minerales críticos

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que establece un arancel del 50% sobre la mayoría de los productos importados desde Canadá, una medida que entrará en vigor dentro de 30 días y que podría incrementar la tensión comercial entre ambos países.

La Casa Blanca justificó la decisión al señalar que Canadá ha mantenido prácticas comerciales consideradas discriminatorias hacia productos estadounidenses, entre ellos automóviles, bebidas alcohólicas y productos lácteos.

Algunos productos quedan exentos

La nueva tarifa no se aplicará a las importaciones de energía, potasa, minerales críticos ni productos pesqueros.

Sin embargo, sí alcanzará a mercancías que anteriormente ingresaban libres de aranceles bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El acuerdo comercial, vigente desde 2020, expiró recientemente, dando paso a una nueva etapa de negociaciones que podría extenderse hasta 2036.

Funcionarios de la administración estadounidense señalaron que Canadá fue uno de los pocos países, junto con China, que respondió con medidas de represalia a los aranceles impuestos previamente por Trump.

La decisión fue adoptada mediante la Sección 338 de la Ley de Comercio de 1930, una disposición legal que otorga al presidente amplias facultades para imponer restricciones comerciales.

Especialistas advierten que los nuevos aranceles podrían provocar un aumento en los costos de diversos productos, alimentar la inflación y deteriorar aún más la relación económica entre Estados Unidos y Canadá.

Además, Trump solicitó a sus asesores analizar la posibilidad de imponer nuevas medidas comerciales contra Canadá, argumentando que los incendios forestales registrados en ese país han afectado la calidad del aire en territorio estadounidense.