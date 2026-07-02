Aplazan audiencia de Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya

La jueza difirió la audiencia inicial para este viernes y ordenó que permanezca bajo resguardo de la FGR mientras se define su situación jurídica

La jueza de control Nora Ileana García Peralta aplazó para este viernes la audiencia inicial de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, sin pronunciarse sobre la legalidad de su detención.

Durante la diligencia, celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, la juzgadora ordenó que la imputada permanezca bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR) en las instalaciones donde fue puesta a disposición tras su captura.

El Ministerio Público solicitó que dicha determinación se formalizara mediante un oficio, al argumentar que la Fiscalía ya había cumplido con presentarla ante la autoridad judicial y que, desde ese momento, la detenida quedaba bajo la jurisdicción del juzgado. Sin embargo, la jueza respondió que no era necesaria una notificación adicional, ya que la orden de aprehensión permanece vigente y, por ello, instruyó que la imputada continuara bajo custodia de la FGR.

La juzgadora precisó que en esta etapa del proceso no se discutirá la constitucionalidad ni la legalidad de la orden de captura, al señalar que ese aspecto ya quedó firme. Asimismo, pidió a las autoridades ministeriales garantizar condiciones dignas durante la permanencia de Gilda Susana Lozoya en las instalaciones de la Fiscalía, incluyendo la entrega de una cobija o una chamarra.

Durante la audiencia, Gilda Susana Lozoya aseguró que el proceso en su contra tiene un trasfondo político y afirmó que tanto ella como otras mujeres de su familia han sido utilizadas para ejercer presión sobre su hermano, Emilio Lozoya.

La imputada explicó que salió del país durante una semana por motivos familiares y regresó voluntariamente porque su familia se encuentra en México y, dijo, tiene disposición para colaborar con las autoridades. Añadió que cuando viajó al extranjero no tenía conocimiento de la existencia de una orden de aprehensión en su contra.

Por su parte, su defensor, Rojas Pruneda, reclamó que la Fiscalía difundiera fotografías de su representada escoltada por elementos policiales tras su captura. En respuesta, la jueza indicó que solicitará a las autoridades evitar la difusión de información relacionada con el caso mientras no se defina la situación jurídica de la acusada.

De acuerdo con fuentes judiciales, Gilda Susana Lozoya fue detenida el miércoles por agentes de la FGR, con apoyo de Interpol, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a su llegada en un vuelo procedente de Ámsterdam.