Cerrar X
nacional_vicealmirante_de_marina_manuel_roberto_farias_ced33dcb28
Nacional

Aplazan otra vez audiencia de Fernando Farías por huachicol

La audiencia inicial del contralmirante prófugo de la Marina, Fernando Farías Laguna, fue reagendada por segunda ocasión en el caso de huachicol fiscal

  • 20
  • Octubre
    2025

Este lunes 20 de octubre de 2025 estaba programada la audiencia inicial contra el contralmirante Fernando Farías Laguna, señalado por el caso de huachicol fiscal, en el Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, sin embargo la jueza decidió no llevar a cabo la diligencia y anunció que sería reagendada.

Se trata de la segunda reprogramación, tras una citación inicial el 2 de octubre, que también fue pospuesta, hasta ahora las autoridades no han dado una nueva fecha para la audiencia.

Fernando Farías Laguna es señalado por su presunta participación en operaciones de huachicol fiscal, que consiste en declarar la entrada de combustibles como aceites o lubricantes para evadir el pago de impuestos especiales sobre producción y servicios.

El caso involucra altos mandos de la Marina y de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías, fue detenido el 2 de septiembre de 2025 y vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de delitos en hidrocarburos.

Por otra parte, Fernando Farías había tramitado un amparo para evitar su detención, pero este fue revocado, dejando vigente la orden de aprehensión en su contra.

Las autoridades pueden ejecutarla en cualquier momento, mientras se espera que se programe su comparecencia ante la justicia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_huachicol_3b7c898f50
Le pegan ‘duro’ al huachicol en NL, Coahuila y Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T164002_316_ca2e22dbce
Critica PRI falta de interés por regresar el FONDEN
hachicol_sheinbaum_a9455499f0
Anuncia Sheinbaum sistema digital para frenar el huachicol fiscal
publicidad

Últimas Noticias

escena_rauw_alenadro_carlos_santana_78e5e5132f
Rauw Alejandro y Carlos Santana actuarán en los Latin Grammy
AP_25295034840163_a0e9adf8a8
Pepinos de mar 'inundan' la costa de un pueblo de Oregon
escena_tigresa_del_oriente_thriller_08b149daa2
La Tigresa del Oriente lanza cover en español de 'Thriller'
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
escena_axl_rose_f799a3fe60
Axl Rose lanza micrófono a baterista durante show en Argentina
publicidad
×