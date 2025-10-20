Aplazan otra vez audiencia de Fernando Farías por huachicol

Este lunes 20 de octubre de 2025 estaba programada la audiencia inicial contra el contralmirante Fernando Farías Laguna, señalado por el caso de huachicol fiscal, en el Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, sin embargo la jueza decidió no llevar a cabo la diligencia y anunció que sería reagendada.

Se trata de la segunda reprogramación, tras una citación inicial el 2 de octubre, que también fue pospuesta, hasta ahora las autoridades no han dado una nueva fecha para la audiencia.

Fernando Farías Laguna es señalado por su presunta participación en operaciones de huachicol fiscal, que consiste en declarar la entrada de combustibles como aceites o lubricantes para evadir el pago de impuestos especiales sobre producción y servicios.

El caso involucra altos mandos de la Marina y de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías, fue detenido el 2 de septiembre de 2025 y vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de delitos en hidrocarburos.

Por otra parte, Fernando Farías había tramitado un amparo para evitar su detención, pero este fue revocado, dejando vigente la orden de aprehensión en su contra.

Las autoridades pueden ejecutarla en cualquier momento, mientras se espera que se programe su comparecencia ante la justicia.

Comentarios