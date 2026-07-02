Gilda Susana "N" es señalada por figurar como beneficiaria de la empresa luego de que su hermano le cediera los derechos del corporativo

Inicio / Nacional / Aprehenden a hermana de Emilio Lozoya por caso Agronitrogenados

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer este jueves que Gilda Susana "N", hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, fue detenida por su presunta responsabilidad en actos con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa por el caso Agronitrogenados.

Derivado de los trabajos de investigación, fue aprehendida en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por agentes de la Fiscalía General de la República, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (SEMAR).

¿De qué es acusada la hermana de Emilio Lozoya Austin?

Gilda Susana "N" es señalada por figurar como beneficiaria de la empresa offshore Tochos Holding Limited, con sede en Suiza, luego de la cesión de los derechos que le realizó su hermano Emilio.

Aparentemente, a través de esta firma se realizaron transferencias y triangulaciones de dinero originadas por presuntos sobornos de Altos Hornos de México (AHMSA) y transferencias vinculadas a la red de Odebrecht.

A mediados de 2019, la FGR obtuvo la primera orden de captura en su contra y de otros familiares del exdirector de Pemex, activándose simultáneamente una Ficha Roja de la Interpol para su búsqueda internacional.

Ante esto, Gilda "N" quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, con el fin de determinar su situación jurídica.