Nuevo León

Aprehenden a conductor por accidente de familia regia

Luego de ser dado de alta, el presunto responsable fue acusado por el homicidio de siete personas, incluidos dos menores

  • 20
  • Septiembre
    2025

Autoridades estatales detuvieron al presunto responsable del accidente registrado en el boulevard Luis Donaldo Colosio donde siete personas oriundas de Nuevo León, perdieron la vida, en Guerrero.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guerrero, José Antonio "N" enfrentará cargos por homicidio culposo debido a que se le señala como presunto responsable del fatal accidente.

Aparentemente, el conductor de la camioneta se trasladaba en su unidad a exceso de velocidad sobre el boulevard en dirección a Playa del Carmen, cuando perdió el control por el pavimento resbaladizo hasta invadir el carril contrario. 

Esto provocó que se impactara de frente contra la camioneta en la que viajaba una familia, en donde se encontraban dos menores de edad.

Esta captura se llevó a cabo cuando José Antonio "N" fue dado de alta del Hospital General, por lo que elementos de tránsito que lo custodiaban, dieron aviso a las autoridades para proceder con su arresto.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público en la Fiscalía del Estado. Será en las próximas 48 horas cuando se determine la situación legal del acusado.


