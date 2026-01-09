Podcast
Nacional

Aprehenden a mandos policiacos vinculados a 'La Barredora'

Aparentemente se encuentran relacionados con el doble homicidio de oficiales municipales, quienes fueron ultimados por no colaborar en hechos delictivos

  • 09
  • Enero
    2026

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla dio a conocer sobre la captura de al menos cuatro personas, includos tres mandos policíacos relacionados con el grupo criminal "La Barredora" efectuada este viernes.

A través de la operación COFRADÍA, encabezada por la Fiscalía General del Estado se llevó a cabo la aprehensión de dos hombres y dos mujeres, identificado como mandos servidores públicos del Estado, presuntamente vinculados con el homicidio de dos policías municipales y el grupo delictivo "La Barredora".

En este operativo también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Vinculados a doble homicidio en ciudad capital

De acuerdo con las investigaciones, los ahora detenidos arribaron a un inmueble de la colonia Del Valle, donde privado de la vida a los dos oficiales con el uso de armas de fuego.

Aparentemente, estas acciones se efectuaron luego de que las víctimas se negaran a colaborar en las actividades delictivas relacionadas con dicho grupo criminal.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Juez de Control por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado


Comentarios

Etiquetas:
