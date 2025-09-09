Aprueban reforma de Sheinbaum para expedir Ley contra extorsión

La Cámara de Diputados aprobó con 474 votos a favor, el dictamen enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de extorsión.

A través de redes sociales, el pleno emitió información sobre lo dicho en materia de extorsión:

#AlMomento | El Pleno aprueba, con 474 votos a favor, el dictamen que reforma el artículo 73 de la Constitución, para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de extorsión. Pasa al Senado de la República. pic.twitter.com/XIs7KfKYuF — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 9, 2025

Con esta aprobación, se faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley general sobre este delito que establezca los tipos penales, así como las sanciones correspondientes.

“El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El Congreso de la Unión deberá expedir la ley general de la materia en un plazo no mayor a 180 días contados a partir del día siguiente de su entrada en vigor”, según fuentes.

El texto plantea que el Congreso expedirá una ley general que unifique y contemple el tipo penal de extorsión, sus agravantes, los delitos implicados, además de cumplir con los objetivos generales de prevención, investigación y mecanismos de atención efectiva para víctimas y testigos.

El documento resalta que la extorsión presenta elementos y cifras que permiten su identificación, así como modalidades y situaciones que justifican la reforma constitucional.

Entre los militantes de Morena que han destacado la aprobación de dicha iniciativa, se encuentra Olga Sánchez Cordero y Cuauhtémoc Blanco.

Comentarios