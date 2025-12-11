Federación y gobernadores aprueban el Acuerdo contra la Extorsión

El Gobierno Federal y los 32 gobernadores del país aprobaron este jueves el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, con el objetivo de unificar la respuesta institucional frente al único delito de alto impacto que mantiene una tendencia al alza en México.

La nueva etapa de la estrategia fue presentada durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que el acuerdo obliga a armonizar las leyes estatales, crear o fortalecer unidades especializadas en las fiscalías locales, homologar procedimientos mediante un manual nacional de actuación y el fortalecimiento de la operación del 089.

“Somos conscientes que uno de los delitos que más preocupa a la población es la extorsión”, afirmó el funcionario federal.

García Harfuch detalló que, desde el arranque de la Estrategia Nacional contra la Extorsión el 6 de julio de 2025, se han recibido más de 102,000 llamadas al 089 y han sido detenidas 615 personas vinculadas al delito en 22 entidades.

Reveló que 12 centros penitenciarios concentran el 56% de las líneas telefónicas utilizadas para extorsionar a la población.

Para contrarrestar esta situación, se han instalado inhibidores de señal, escáneres, sensores de movimiento y sistemas de circuito cerrado en los penales.

Durante el primer trimestre de 2026, estarán bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México.

Estrategia contra la delincuencia

Desde el 6 de julio 2025, han arrojado las siguentes cifras contra el delito de la extorsión

Llamadas al 089 para denunciar una extorsión: 102,000

Personas detenidas por extorsión en 22 estados: 615

Extorsiones consumadas: 10,854

Casos de extorsión no consumados: 77,428

Carpetas de investigación por extorsión: 3,684

Centros penitenciarios concentran el 56% de llamadas por extorsión: 12

Fuente: SSPC

