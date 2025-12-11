Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nacional_reunion_gobernadores_af04e4ce97
Nacional

Federación y gobernadores aprueban el Acuerdo contra la Extorsión

El gobierno federal y los gobernadores del país acordaron homologar los procedimientos en contra del delito con un Acuerdo Nacional contra la Extorsión

  • 11
  • Diciembre
    2025

El Gobierno Federal y los 32 gobernadores del país aprobaron este jueves el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, con el objetivo de unificar la respuesta institucional frente al único delito de alto impacto que mantiene una tendencia al alza en México. 

La nueva etapa de la estrategia fue presentada durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que el acuerdo obliga a armonizar las leyes estatales, crear o fortalecer unidades especializadas en las fiscalías locales, homologar procedimientos mediante un manual nacional de actuación y el fortalecimiento de la operación del 089. 

“Somos conscientes que uno de los delitos que más preocupa a la población es la extorsión”, afirmó el funcionario federal.

García Harfuch detalló que, desde el arranque de la Estrategia Nacional contra la Extorsión el 6 de julio de 2025, se han recibido más de 102,000 llamadas al 089 y han sido detenidas 615 personas vinculadas al delito en 22 entidades. 

Reveló que 12 centros penitenciarios concentran el 56% de las líneas telefónicas utilizadas para extorsionar a la población. 

Para contrarrestar esta situación, se han instalado inhibidores de señal, escáneres, sensores de movimiento y sistemas de circuito cerrado en los penales. 

Durante el primer trimestre de 2026, estarán bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México.

Estrategia contra la delincuencia

Desde el 6 de julio 2025, han arrojado las siguentes cifras contra el delito de la extorsión

  • Llamadas al 089 para denunciar una extorsión: 102,000
  • Personas detenidas por extorsión en 22 estados: 615
  • Extorsiones consumadas: 10,854
  • Casos de extorsión no consumados: 77,428
  • Carpetas de investigación por extorsión: 3,684
  • Centros penitenciarios concentran el 56% de llamadas por extorsión: 12

Fuente: SSPC


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_12_at_1_31_37_AM_b4c8196041
Desarticulan red de extorsión de Los Cabrera
Captura_de_pantalla_2025_12_11_225021_91991caf32
Reconoce la IP detención de presunto extorsionador en La Laguna
presidenta_junto_con_samuel_92c2b48c13
Refuerza Samuel García alianza federal en seguridad de NL
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_llamada_papa_e838c6ec9b
Sostiene Sheinbaum llamada con el papa; le reitera invitación
cierra_consulado_eua_monterrey_84125056da
Cierra Consulado de Estados Unidos en Monterrey
Sismo_de_magnitud_6_7_sacude_noreste_de_Japon_015c794c04
Sismo de magnitud 6.7 sacude noreste de Japón
publicidad

Más Vistas

nl_gigantes_toxicos_cfa5f75082
Asfixian a regios gigantes tóxicos; contaminan con CO2 y plomo
EH_DOS_FOTOS_1_0a7180b822
Madre del líder de La Luz del Mundo, pide fianza de 5 mdd en NY
deportes_rafa_marquez_cb28d391a2
Rafa Márquez será entrenador de México rumbo al mundial 2030: FMF
publicidad
×