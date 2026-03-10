Comisiones de la Cámara de Diputados aprueban reforma electoral

En una jornada marcada por el distanciamiento de sus aliados históricos, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, el proyecto nace con un pronóstico de derrota inminente en el Pleno.

El dictamen avanzó con 45 votos a favor y 39 en contra, logrando superar la barrera de la mayoría simple necesaria en comisiones gracias únicamente a la bancada de Morena.

El bloque opositor (PAN, PRI y MC) votó en contra, pero la sorpresa la dieron el PVEM y el PT, quienes se sumaron al rechazo de la iniciativa presidencial.

¿Alcanzará la mayoría calificada?

A pesar del avance formal, el panorama para el día de mañana es crítico. Para que la reforma sea aprobada en el Pleno, se requiere una mayoría calificada de 334 votos.

Sin el respaldo de sus aliados, Morena cuenta únicamente con 253 legisladores, lo que hace matemáticamente imposible su ratificación si se mantiene la postura actual de los demás partidos.

Los aliados marcan distancia

Durante el debate, los discursos de los aliados de la "Cuarta Transformación" evidenciaron una ruptura estratégica, pues el diputado Ricardo Astudillo señaló que, aunque coinciden en puntos generales, el proyecto debe fortalecerse para asegurar igualdad en la competencia.

Por su parte, el diputado Pedro Vázquez denunció un "linchamiento mediático" y defendió su rechazo como una protección a las minorías. "Nos apartamos del dictamen; consideramos que aún no están agotadas todas las posibilidades", sentenció.

¿Qué sigue?

La discusión se trasladará mañana al Pleno de la Cámara de Diputados. Si el bloque aliado no cambia su postura de último minuto, la iniciativa de la presidenta Sheinbaum será desechada, marcando uno de los reveses legislativos más significativos para la actual administración en lo que va del periodo.

