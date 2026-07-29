Apuestan por IA para frenar avance del Alzheimer en México

Especialistas de la UNAM participarán en un ensayo internacional que buscará retrasar la progresión del Alzheimer en personas diagnosticadas en etapas tempranas

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Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) formarán parte de un ensayo internacional que evaluará distintas estrategias para retrasar la progresión del Alzheimer, una condición que podría multiplicar significativamente su impacto en el país durante las próximas décadas.

El proyecto será coordinado por el Laboratorio de Investigación en Neurociencias y Enfermedades Neurodegenerativas (LINEN) de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y contará con el respaldo de la Alzheimer Association, una de las organizaciones más importantes del mundo dedicadas a la investigación de este padecimiento.

Un estudio que seguirá a pacientes hasta 2029

La investigación se desarrollará durante los próximos años y concluirá en 2029. En una primera etapa se buscará reclutar entre 100 y 120 personas que presenten Alzheimer en fases tempranas.

Los participantes serán sometidos a diferentes tipos de intervenciones para analizar cuáles ofrecen mejores resultados en la preservación de las capacidades cognitivas.

El estudio tendrá carácter multicéntrico, por lo que participarán instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, el Instituto Nacional de Geriatría, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y el Hospital Infantil de México Federico Gómez.

Además de los tratamientos convencionales, los investigadores evaluarán estrategias no farmacológicas que podrían ayudar a disminuir la velocidad del deterioro cerebral.

Una de ellas es el ejercicio físico. De acuerdo con el equipo científico, la actividad corporal ayuda a reducir la inflamación, disminuye el estrés oxidativo y favorece la liberación de sustancias que contribuyen al bienestar emocional y a la salud del cerebro.

Otro de los enfoques contempla el uso de creatina monohidratada, un suplemento ampliamente utilizado para mejorar el rendimiento muscular y que también ha mostrado resultados prometedores en procesos relacionados con la memoria y otras funciones cognitivas.

Su bajo costo y amplia disponibilidad la convierten en una alternativa que podría beneficiar a miles de adultos mayores si se confirman sus efectos positivos.

Inteligencia artificial para entender la enfermedad

Uno de los componentes más innovadores del proyecto será el uso de inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de información médica y detectar patrones relacionados con la evolución del Alzheimer.

La investigación combinará herramientas tecnológicas como resonancias magnéticas cerebrales, análisis de sangre, estudios genéticos y modelos de inteligencia artificial para identificar cómo responde el cerebro a cada tratamiento.

Los especialistas esperan que esta información permita desarrollar diagnósticos más precisos y personalizados en el futuro.

Buscan detectar el Alzheimer antes de los síntomas graves

Otro de los objetivos centrales consiste en localizar biomarcadores que permitan identificar la enfermedad antes de que el daño cerebral sea irreversible.

Entre los factores que serán estudiados destaca la variante genética APOE ε4, considerada uno de los principales elementos asociados con un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer.

Por otra parte, los investigadores recuerdan que los tratamientos disponibles actualmente solo ayudan a controlar algunos síntomas de manera temporal, pero no detienen el avance de la enfermedad.

Por ello, continúan estudiando mecanismos relacionados con la inflamación cerebral, la acumulación anormal de proteínas y el estrés oxidativo, procesos que participan directamente en la muerte progresiva de neuronas.