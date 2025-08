Oaxaca apuestan por cultivo de pitahaya para arraigar a juventud

En San Francisco Telixtlahuaca, Oaxaca, unos 30 productores están impulsando el cultivo de pitahaya como una alternativa rentable para evitar la emigración de jóvenes a estados del norte de México o Estados Unidos.

“Este proyecto empezó hace 13 años como una alternativa, porque sembramos los tomates, y a veces se satura mucho el mercado y baja algunos precios, entonces buscamos una alternativa y nos enfocamos, después de analizar un tiempo, nos enfocamos a sembrar pitahaya, porque, pues tenemos el clima”, explica el agricultor Felipe Trujillo.

Este cultivo, adaptado al clima de los Valles Centrales, ofrece frutos exóticos de alto valor nutritivo y económico, con precios de 40 a 80 pesos por kilo y hasta 1,200 pesos en el mercado europeo.

“Me ha ayudado muchísimo en lo personal en mi salud, he comido mucha pitahaya, yo estaba más gordito, tenía colesterol y triglicéridos y ya estaba a punto de tener azúcar (diabetes) y me enfoqué a sembrar para consumir pitahaya y me ha dado muy buenos resultados”, señala Trujillo, quien asegura que en los últimos años ha bajado más de 20 kilos.

La pitahaya, conocida por sus propiedades curativas y versatilidad, ha motivado a productores como Felipe Trujillo, quien cultiva 11,500 plantas en 1,000 metros cuadrados, a promover su consumo y beneficios para la salud, como la reducción de colesterol y triglicéridos.

Con el apoyo del Gobierno de Oaxaca y el programa Sembrando Vida, se fomenta la producción mediante capacitaciones y asesorías.

Además, se organiza la Expo Agro Pitahaya el 16 y 17 de agosto de 2025 para difundir sus bondades y fomentar el arraigo local, incentivando a los jóvenes a trabajar en el campo.

