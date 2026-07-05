Arrancan cierres viales por partido México vs Inglaterra en CDMX

El área cercada afectará de manera directa a quienes viven o transitan por la zona sur de la capital, con el fin de delimitar las áreas de recreación

Llegó la hora. Este domingo México espera escribir una nueva página dorada no solo en la historia de su fútbol, sino del deporte nacional, por lo que hoy será una fiesta total.

Y buscando que este festejo sea en paz, el gobierno de la Ciudad de México comenzó desde temprano a desplegar el megaoperativo de seguridad y vialidad en la capital, por lo cual comenzaron muchos cierres viales.

#PrecauciónVial | Como parte del operativo #ÚltimaMilla por el partido entre #México e #Inglaterra, se realiza corte de circulación en Calz. de Tlalpan a partir de Viaducto Tlalpan. #AlternativaVial Canal de Miramontes, Av. División del Norte y Eje 3 Oriente. pic.twitter.com/FKkSWUMGp3 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 5, 2026

Cierres cercanos al Estadio Azteca

El área cercada afectará de manera directa a quienes viven o transitan por la zona sur de la capital. Las vialidades que contemplan cierres dentro de este perímetro son:

Santa Úrsula

Circuito Azteca

Lateral del anillo periférico

Avenida del Imán

Gran Sur

Calzada de Tlalpan

Acoxpa

Avenida Las Torres

¿A qué hora juega México?

La emoción del México vs. Inglaterra se vivirá a través de las pantallas.