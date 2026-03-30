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Nuevo León

Arrancan construcción de nuevo laboratorio de calidad de aguas

La nueva instalación en Apodaca duplicará capacidad de análisis de agua en el área metropolitana de Monterrey, fortaleciendo el monitoreo sanitario y ambiental

  • 30
  • Marzo
    2026

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey inició con los trabajos de construcción del nuevo Laboratorio Central de Calidad de Aguas para fortalecer la calidad del agua de la entidad y consolidar la infraestructura científica de esta paraestatal.

Esta obra busca modernizar y ampliar la capacidad analítica del organismo, lo cual permite reforzar el monitoreo del agua potable antes de que llegue a los hogares, además, también se analiza el control de descargas y el seguimiento de los procesos de tratamiento de aguas residuales en la zona metropolitana.

“Una de las mayores fortalezas, de los puntos más fuertes que tiene Servicios de Agua y Drenaje como organismo, sin duda es la coordinación de calidad y el laboratorio de calidad, es algo que nos distingue de otros organismos, que nos pone punto y aparte y nos diferencia”, dijo Eduardo Ortegón director de Agua y Drenaje.

Uno de los principales objetivos de la paraestatal es entregar agua de calidad a la población y el director de agua y Drenaje indicó que este laboratorio viene aportar al trabajo especializado y altamente capacitado del personal del laboratorio actual.

“Contar con un laboratorio es digno, con un lugar donde llevar a cabo los procesos científicos tan importantes que se llevan a cabo día a día en el laboratorio actual, no es cosa menor, es algo muy importante y por lo mismo qué mejor que lo hagan en unas instalaciones a la altura de lo que requiere una ciudad como el área metropolitana Monterrey y un estado como Nuevo León”, agregó Ortegón.

Este nuevo laboratorio estará en la avenida Concordia en el municipio de Apodaca y permitirá incrementar la capacidad de análisis de Agua y Drenaje, pues pasará de 300,000 a 600,000 pruebas anuales, lo que fortalece la toma de decisiones operativas, sanitarias y ambientales.


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