Arrancan construcción de nuevo laboratorio de calidad de aguas

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey inició con los trabajos de construcción del nuevo Laboratorio Central de Calidad de Aguas para fortalecer la calidad del agua de la entidad y consolidar la infraestructura científica de esta paraestatal.

Esta obra busca modernizar y ampliar la capacidad analítica del organismo, lo cual permite reforzar el monitoreo del agua potable antes de que llegue a los hogares, además, también se analiza el control de descargas y el seguimiento de los procesos de tratamiento de aguas residuales en la zona metropolitana.

“Una de las mayores fortalezas, de los puntos más fuertes que tiene Servicios de Agua y Drenaje como organismo, sin duda es la coordinación de calidad y el laboratorio de calidad, es algo que nos distingue de otros organismos, que nos pone punto y aparte y nos diferencia”, dijo Eduardo Ortegón director de Agua y Drenaje.

Uno de los principales objetivos de la paraestatal es entregar agua de calidad a la población y el director de agua y Drenaje indicó que este laboratorio viene aportar al trabajo especializado y altamente capacitado del personal del laboratorio actual.

“Contar con un laboratorio es digno, con un lugar donde llevar a cabo los procesos científicos tan importantes que se llevan a cabo día a día en el laboratorio actual, no es cosa menor, es algo muy importante y por lo mismo qué mejor que lo hagan en unas instalaciones a la altura de lo que requiere una ciudad como el área metropolitana Monterrey y un estado como Nuevo León”, agregó Ortegón.

Este nuevo laboratorio estará en la avenida Concordia en el municipio de Apodaca y permitirá incrementar la capacidad de análisis de Agua y Drenaje, pues pasará de 300,000 a 600,000 pruebas anuales, lo que fortalece la toma de decisiones operativas, sanitarias y ambientales.

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