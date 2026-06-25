Arrancan carrera interna siete perfiles de Morena NL para el 2027

El proceso interno reunió a figuras como Waldo Fernández, Judith Díaz y Clara Luz Flores, quienes expusieron sus trayectorias y llamados a la unidad

La pasarela de aspirantes de Morena por la coordinación estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León rumbo al 2027 reunió siete perfiles con distintos pesos políticos.

En su pretensión por gobernar el estado hubo quienes llegaron al registro para el proceso interno de Morena en CDMX con diagnósticos sobre los principales problemas del estado, llamados a la unidad interna y mensajes centrados en territorio, honestidad y experiencia pública.

Andrés Mijes, alcalde con licencia de Mariano Escobedo, afirmó que Morena tiene condiciones reales para competir en Nuevo León y sostuvo que su experiencia en la administración pública le permite ofrecer una ruta distinta. Su mensaje se concentró en movilidad, seguridad, contaminación, agua y oportunidades, los temas que colocó como los principales pendientes del estado.

“Tengo cerca de 40 años en la administración pública, empecé desde muy abajo, desde Office Boy, y fui escalando en diferentes niveles ejecutivos, como director, por ejemplo, de concursos de obra pública del Estado, yo participé en las obras más icónicas de Nuevo León, el Paseo Santa Lucía, la Línea 2 del Metro, la Avenida Lincoln García, el Interpuerto Monterrey…”

Waldo Fernández, senador con licencia, dijo que cree en la coalición y en sus compañeras y compañeros aspirantes.

Su punto central fue que el proceso interno debe cerrar sin ruptura, porque por encima de cualquier proyecto personal colocó la llegada de la cuarta transformación al estado.

“Todas las personas que estamos ahí somos personas maduras, que entendemos la importancia de tener un buen gobierno, que tenemos la importancia de que llegue la cuarta transformación en Nuevo León”.

Judith Díaz Delgado, también senadora con licencia, llegó al registro con un mensaje centrado en su recorrido territorial, su paso por Bienestar y su trayectoria de más de 30 años en el servicio público. Dijo que confía en el proceso interno y que su participación se sostiene en trabajo, cercanía con la gente y honestidad.

“Van a encontrar a una persona honrada, transparente; no tengo ningún escándalo en ninguna parte de mi vida pública; hay dos cosas de las que a mí no me van a acusar, ni de floja ni de ratera”.

En la misma lista aparecen Clara Luz Flores Carrizales, titular con licencia de la Unidad de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación; Jesús Elizondo Salazar, diputado local con licencia; Felipe de Jesús Cantú Benavides, exalcalde de Monterrey; y Tatiana Clouthier Carrillo, quien renunció al Instituto de Mexicanos en el Exterior, y cuyo caso fue distinto porque presentó su registro en línea desde el Comité Ejecutivo Estatal de Morena Nuevo León.

Tras el registro, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, a cargo de Citlalli Hernández, será la encargada de revisar las solicitudes, verificar el cumplimiento de los requisitos y validar los perfiles que podrán avanzar a la siguiente etapa del proceso interno en Nuevo León.