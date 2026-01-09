Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_09_T164435_239_652f0c897c
Tamaulipas

Arriban 1.45 millones de turistas a Tamaulipas durante diciembre

Autoridades instalaron diversos puntos de orientación, módulos informativos y estaciones seguras para brindar servicio a los paisanos en su retorno

  • 09
  • Enero
    2026

Con una derrama económica estimada de 1,338 millones 385 mil pesos, el estado de Tamaulipas registró una afluencia de 1.45 millones turistas y visitantes durante la temporada decembrina, en los 43 municipios de la entidad, lo que permitió impactar de manera positiva en los sectores turístico, comercial y de servicios en las distintas regiones del estado.

Arriban-turistas-Tamaulipas.jpg

A través de un comunicado se informó que, durante este periodo se operó de manera coordinada el Programa Héroes Paisanos, mediante el cual miles de connacionales que radican y laboran en el extranjero regresaron a Tamaulipas. 

Instalan puntos de orientación para paisanos

Las autoridades federales y estatales instalaron diversos puntos de orientación, módulos informativos y estaciones seguras, para brindar apoyo, información y seguridad durante el trayecto de los paisanos. 

Arriban-turistas-Tamaulipas.jpg

En materia de movilidad y seguridad vial, las autoridades estatales y federales desplegaron operativos permanentes en todas las carreteras del estado, ofreciendo apoyo vial, vigilancia preventiva y auxilio carretero, con el objetivo de garantizar traslados más seguros para quienes circularon por la entidad.

Con estas acciones se fortalecen las estrategias de prevención, seguridad vial y atención al visitante, así como de seguir impulsando al turismo y la movilidad segura de las y los tamaulipecos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

882846d6_ac16_4f6a_83fe_8ef718568d5b_cf6917d855
Colectivo retoma búsqueda en predio de fosas en Reynosa
c252a0e8_0bd9_4d93_9cf1_5bfeafe98762_83d23fc1c2
David de la Peña entrega pavimentación en San Pedro, Santiago
Exhortan_resguardarse_Tamaulipas_frente_frio_d4dc5afc22
Exhorta resguardarse de bajas temperaturas por Frente Frío N° 27
publicidad

Últimas Noticias

AP_26010682961075_712529fe71
En medio de protestas, Irán corta el internet a la población
G_U6_JSOX_0_AA_Z_Nn_e67f7ba501
Nicaragua libera a decenas de presos tras presión de EUA
EH_UNA_FOTO_2026_01_10_T144951_427_905017e585
Seis muertos tras tiroteos en el condado de Clay, Misisipi
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_07_at_9_03_29_PM_427787ba03
MC condena al régimen de Maduro; rechaza intervención militar
Whats_App_Image_2026_01_08_at_1_35_27_AM_8853937894
Expertos proponen alianza hídrica entre NL y Tamaulipas
clases_frio_suspension_26c6e145d4
Analizan autoridades suspender clases por frente frío
publicidad
×