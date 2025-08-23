Cerrar X
Asaltan a hombre y le roban $140,000 pesos en Santa Catarina

Además de despojarlo del dinero que había retirado, a la víctima también la despojaron de su camioneta; sin embargo, logró salir ileso del atraco

Un hombre sufrió de un robo a mano armada afuera de un banco ubicado en el municipio de Santa Catarina, donde lo despojaron de $140,000 pesos que había retirado momentos antes.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 13:00 horas de este sábado en una sucursal ubicada en el cruce de las avenidas Manuel Ordóñez y la carretera a Saltillo.

Trascendió que luego de sacar esta fuerte suma de dinero, el hombre se dirigía a su camioneta estacionada en el mismo centro comercial, cuando fue interceptado por hombres armados que lo despojaron del efectivo y también de su auto, en el que huyeron.

El hombre informó al personal de la plaza comercial y hasta el lugar llegó personal de la Policía de Santa Catarina, que inició una carpeta de investigación para dar con los responsables.

Se especula que este podría tratarse de un ataque directo contra el hombre, esto porque los asaltantes ya sabían cuándo dinero retiraría y dónde, por lo que no se descarta que lo estuvieran vigilando desde días atrás.


