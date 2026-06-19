Aseguran 137 kilos de cocaína en aduana de Lázaro Cárdenas

Autoridades federales decomisaron 137 kg de cocaína en el puerto de Lázaro Cárdenas y detuvieron a cinco personas de nacionalidad ecuatoriana

Un operativo conjunto encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), permitió el aseguramiento de un cargamento de 137 kilogramos de presunta cocaína en el recinto portuario de este municipio.

La droga fue localizada en un buque mercante que había sido identificado previamente por su posible relación con el transporte de mercancía ilícita, por lo que fue seguido hasta su arribo al puerto, donde se realizó la inspección correspondiente.

En una acción coordinada en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @AduanasMx, @SSPCMexico y @FGRMexico, aseguraron un contenedor con aproximadamente 137 kilos de cocaína y detuvieron a cinco personas de nacionalidad extranjera.



Este… pic.twitter.com/Bqx2lzfIKd — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 19, 2026

Inspección en contenedores con apoyo canino

Elementos de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) llevaron a cabo la revisión de los contenedores con apoyo de un binomio canino especializado en detección de narcóticos, lo que permitió detectar irregularidades en una carga comercial.

Durante la inspección fueron localizados cinco bultos que contenían 139 paquetes con un peso aproximado de 137 kilogramos de presunta cocaína, ocultos entre mercancía legal.

Detienen a cinco personas extranjeras

Como resultado del operativo, cinco personas de nacionalidad ecuatoriana fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público Federal, junto con la droga asegurada, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades federales informaron que este aseguramiento representa una afectación económica estimada en más de 29 millones de pesos para los grupos delictivos, además de haber evitado la distribución de aproximadamente 274 mil dosis de la droga.

La Marina destacó que este resultado forma parte de las acciones permanentes de vigilancia marítima, portuaria, aérea y terrestre en los principales puertos del país, con el objetivo de fortalecer el Estado de derecho e impedir el ingreso y distribución de sustancias ilícitas en territorio nacional.