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Aseguran más de una tonelada de presunta cocaína en Michoacán
La Marina localizó 1,187 kilos de presunta droga en una embarcación frente a Michoacán; el decomiso supera los 259 millones de pesos y no hubo detenidos
Por Emiliano Gutiérrez | 07 Julio 2026
La Secretaría de Marina informó este martes sobre el aseguramiento de más de una tonelada de lo que se presume es cocaína localizada dentro de un buque en las costas de Michoacán.
Mediante un comunicado, la Marina informó que el navío transportaba 20 bultos con la presunta droga, los cuales tenían un peso cercano a 1,187 kilogramos.
"Derivado de lo anterior, con base en las diligencias ministeriales y del análisis de riesgo efectuado por las autoridades portuarias, personal de Semar realizó labores de inspección física a los contenedores a bordo de la embarcación", señaló el escrito.
En el recinto portuario de Lázaro Cárdenas, Michoacán, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @FGRMexico, @SSPCMexico y @AduanasMx, aseguraron más de una tonelada de cocaína localizada a bordo de un buque mercante.— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 7, 2026
Tras el análisis de riesgo y la inspección de contenedores… pic.twitter.com/Re90AVhVG4
En el operativo, donde participaron elementos de la FGR, la SSPC y de la Agencia Nacional de Aduanas, se hizo uso de binomios caninos especializados en la detección de narcóticos para identificar los bultos con droga.
Hasta el momento no se ha reportado ningún detenido.
Del mismo modo, se informó que los bulos de posible cocaína fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso.
"Cabe destacar que con esta acción se evitó que más de dos millones de dosis, con un valor mayor a los 259 millones de pesos mexicanos, llegaran a las calles", afirmó el comunicado.