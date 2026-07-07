Aseguran más de una tonelada de presunta cocaína en Michoacán

La Marina localizó 1,187 kilos de presunta droga en una embarcación frente a Michoacán; el decomiso supera los 259 millones de pesos y no hubo detenidos

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La Secretaría de Marina informó este martes sobre el aseguramiento de más de una tonelada de lo que se presume es cocaína localizada dentro de un buque en las costas de Michoacán.

Mediante un comunicado, la Marina informó que el navío transportaba 20 bultos con la presunta droga, los cuales tenían un peso cercano a 1,187 kilogramos.

"Derivado de lo anterior, con base en las diligencias ministeriales y del análisis de riesgo efectuado por las autoridades portuarias, personal de Semar realizó labores de inspección física a los contenedores a bordo de la embarcación", señaló el escrito.

En el recinto portuario de Lázaro Cárdenas, Michoacán, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @FGRMexico, @SSPCMexico y @AduanasMx, aseguraron más de una tonelada de cocaína localizada a bordo de un buque mercante.



Tras el análisis de riesgo y la inspección de contenedores… pic.twitter.com/Re90AVhVG4 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 7, 2026

En el operativo, donde participaron elementos de la FGR, la SSPC y de la Agencia Nacional de Aduanas, se hizo uso de binomios caninos especializados en la detección de narcóticos para identificar los bultos con droga.

Hasta el momento no se ha reportado ningún detenido.

Del mismo modo, se informó que los bulos de posible cocaína fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso.