Aseguran 59 artefactos explosivos en convoy de Ayotzinapa

Un convoy integrado por al menos 17 autobuses que transportaban a estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, así como a familiares de los 43 normalistas desaparecidos, fue retenido este lunes en la caseta de Tlalpan durante un operativo de revisión realizado por autoridades de la Ciudad de México.

La movilización tenía como destino la capital del país, donde los participantes planeaban desarrollar actividades de protesta y difusión relacionadas con la exigencia de justicia por el caso Ayotzinapa.

El operativo se desplegó sobre la autopista México-Cuernavaca, uno de los principales accesos al sur de la Ciudad de México. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), incluidos integrantes del Grupo Zorros, impidieron el avance de las unidades mientras realizaban inspecciones preventivas.

Durante las revisiones, las autoridades localizaron una caja que contenía 59 artefactos explosivos, hallazgo que derivó en el reforzamiento de las medidas de seguridad y en la ampliación del operativo.

De acuerdo con representantes del movimiento, la tensión surgió luego de que los ocupantes de los autobuses manifestaran inconformidad con las inspecciones realizadas por las corporaciones de seguridad.

El abogado de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, Isidoro Vicario, señaló que el contingente se dirigía a una conferencia de prensa convocada en el Antimonumento +43, sobre Paseo de la Reforma, como parte de una jornada de movilización programada para los próximos días.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, explicó que la revisión se realizó tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la posible presencia de explosivos en uno de los vehículos que se trasladaban a la Ciudad de México.

El funcionario indicó que la inspección se llevó a cabo de manera acordada con los pasajeros y contó con la participación de representantes de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y autoridades capitalinas.

Medina confirmó el aseguramiento de los 59 artefactos explosivos y subrayó que, si bien el gobierno federal respalda el derecho a la manifestación, no puede permitirse que las protestas representen un riesgo para la población.

Asimismo, informó que los autobuses serían liberados de forma gradual una vez concluidas las revisiones correspondientes.

La movilización ocurre en el marco de las actividades previas a un nuevo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, caso que continúa siendo una de las principales demandas de justicia y esclarecimiento en materia de derechos humanos en el país.

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