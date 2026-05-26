Caso Grupo Fugitivo: a un año de la misteriosa desaparición

El caso de los integrantes del Grupo Fugitivo continúa siendo uno de los hechos más dolorosos y polémicos registrados en Reynosa durante el último año, luego de que cinco músicos desaparecieran tras acudir a una presentación privada en esta frontera.

De acuerdo con la cronología de los hechos, fue durante la noche del 25 de mayo de 2025 cuando se perdió toda comunicación con los integrantes de la agrupación en la zona de Rancho Grande.

Familiares señalaron que los jóvenes habían salido para participar en un evento musical, sin embargo, después dejaron de responder llamadas y mensajes, lo que encendió la alarma entre sus seres queridos.

Al día siguiente comenzaron a difundirse fichas de búsqueda en redes sociales, mientras familiares y amigos solicitaron el apoyo de la ciudadanía para tratar de localizarlos. Colectivos de búsqueda también se sumaron a las labores, al tiempo que la Comisión Estatal de Búsqueda emitió los boletines oficiales correspondientes.

Horas más tarde fue localizada la camioneta en la que viajaban los músicos en una colonia de Reynosa. De acuerdo con los reportes, el vehículo presentaba alteraciones y posteriormente quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas como parte de las investigaciones.

Con el paso de los días, familiares realizaron diversas manifestaciones y protestas tanto en Reynosa como en puentes internacionales para exigir avances en el caso. Los seres queridos denunciaron falta de información por parte de las autoridades y pidieron que la búsqueda no fuera abandonada.

Posteriormente, la Fiscalía de Tamaulipas informó sobre operativos y detenciones relacionadas con el caso, señalando la posible participación de integrantes de grupos criminales que operan en la región. Tiempo después, autoridades federales también vincularon a presuntos miembros de la célula criminal.

A pesar de los avances anunciados por las autoridades, las familias continúan asegurando que aún existen muchas dudas sobre lo ocurrido.

A un año de los hechos, siguen exigiendo justicia, verdad y el esclarecimiento total de uno de los casos que más indignación ha causado entre la sociedad reynosense.

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