Aseguran 23 explosivos y 11 armas tras persecución en Sinaloa

Elementos de la Secretaría de Marina anunció este domingo el aseguramiento de 23 explosivos, 11 armas y 2 mil cartuchos tras protagonizar una persecución armada en Sinaloa.

Los hechos ocurrieron luego de que observaran cómo dos vehículos se desplazaban a gran velocidad por las calles del municipio de San Ignacio.

A través de la Cuarta Región Naval comenzaron una persecución, la cual concluyó en las inmediaciones de la localidad Higueras de Ponce cuando los presuntos delincuentes descendieron de las unidades para huir entre la maleza.

Al revisar los vehículos, encontraron:

23 artefactos explosivos

11 armas largas

76 cargadores

Más de 2,000 cartuchos

13 chalecos tácticos

Seis placas balísticas

Sobre los artefactos explosivos, se mencionó que fueron inhabilitados en el lugar de los hechos por personal especializado, mientras que los objetos y ambas camionetas, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para abrir las carpetas de investigación correspondientes.

Semar decomisa 70 toneladas de cocaína en sexenio

La Secretaría de Marina-Armada de México informó que, durante el actual sexenio, ha logrado el aseguramiento de casi 70 toneladas de cocaína y la detención de 244 presuntos integrantes de grupos delictivos en distintas operaciones marítimas y terrestres.

La dependencia federal señaló que los operativos forman parte del reforzamiento de la vigilancia en mares y costas mexicanas para combatir actividades ilícitas y fortalecer el estado de derecho.

Aquí te presentamos la nota completa: Semar decomisa 70 toneladas de cocaína en sexenio

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