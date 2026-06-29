La Profepa informó que los ejemplares de tortuga golfina eran transportados en cajas de cartón y costales de manera ilegal desde Michoacán

Inicio / Nacional / Aseguran más de 11 mil huevos de tortuga marina en Colima

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó este lunes sobre el aseguramiento de 11,175 huevos de tortuga marina golfina que eran transportados de manera ilegal por una persona en el estado de Colima.

Mediante un comunicado, la dependencia señaló que el presunto responsable fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal por su probable responsabilidad en delitos contra la biodiversidad.

Los huevos fueron detectados durante un retén de seguridad instalado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en la localidad de Estapilla, donde los militares interceptaron a un hombre que transportaba cinco cajas de cartón y tres costales provenientes del estado de Michoacán.

"La persona fue detenida por el delito contra la biodiversidad en su modalidad de posesión ilícita de huevos de tortuga marina y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad", informó la Profepa.

En #Colima, personal de la Profepa emitió un dictamen técnico de identificación de daños en materia de recursos marinos respecto a 11 mil 175 huevos de tortuga marina golfina que eran transportados ilegalmente por una persona.



La persona fue detenida y puesta a disposición de la… pic.twitter.com/hhNxHUfy1d — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) June 29, 2026

Autoridades buscan rescatar los huevos

Tras la detención, personal de la Profepa, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Defensa realizó el conteo oficial de los ejemplares, confirmando un total de 11,175 huevos, además de emitir un dictamen técnico para evaluar los daños ocasionados a los recursos marinos.

Como parte de las acciones para reducir el impacto ambiental, las autoridades recomendaron realizar la siembra de los huevos, ya que existe un corto periodo en el que aún podrían conservar viabilidad para eclosionar.

"Hay un periodo breve en el que los huevos aún pueden ser viables para eclosionar; sin embargo, ante el desconocimiento del tiempo que llevaban fuera del nido y la forma en que fueron transportados, es incierta la viabilidad", indicó la dependencia.

Recuerdan prohibición de comercializar tortugas marinas

La Profepa recordó que el artículo 60 Bis 1 de la Ley General de Vida Silvestre prohíbe el aprovechamiento extractivo de cualquier especie de tortuga marina, ya sea con fines de subsistencia o comerciales, incluyendo sus huevos, partes y derivados.

La dependencia reiteró que continuará colaborando con las autoridades federales para combatir el tráfico ilegal de especies protegidas y reforzar la conservación de la biodiversidad marina en el país.