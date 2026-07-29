La Profepa aseguró 59 ejemplares de fauna silvestre que pretendían ser enviados a distintos puntos del país desde una empresa de paquetería en San Luis Potosí

Inicio / Nacional / Aseguran tarántulas y hormigas en paquetería en San Luis Potosí

Un operativo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) permitió asegurar 59 ejemplares de fauna silvestre que eran transportados de manera irregular a través de una empresa de paquetería en San Luis Potosí.

La intervención se realizó el pasado 16 de julio, luego de que la propia compañía alertara a las autoridades sobre posibles envíos sospechosos.

Durante la inspección, personal federal encontró animales vivos ocultos en tres paquetes que habían sido registrados con descripciones ajenas a su contenido real.

📍San Luis Potosí | Luego de recibir un reporte de una empresa de paquetería, personal de la Profepa detectó tres paquetes que contenían ejemplares vivos de vida silvestre y pretendían ser enviados al interior de la República.



📌Conoce más: https://t.co/emG62N5i7z pic.twitter.com/7J7kBzi0fR — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 29, 2026

Ocultaban ejemplares en cajas etiquetadas como artesanías

De acuerdo con la Profepa, los paquetes estaban identificados como “insumos”, “impresiones 3D” y “artesanías”, pero en su interior se encontraban diversas especies de fauna silvestre.

En la primera caja fueron localizadas dos tarántulas: un ejemplar juvenil de tarántula de pelo rizado (Tliltocatl albopilosus) y una cría de tarántula rodillas de fuego (Brachypelma auratum).

Los otros dos envíos contenían hormigas reina de distintas especies, consideradas de alto valor en el mercado internacional de mascotas exóticas.

Hallan 57 hormigas reina destinadas al comercio especializado

En el segundo paquete los inspectores encontraron 25 hormigas reina pertenecientes a los géneros Camponotus, Odontomachus, Pogonomyrmex y Myrmecocystus.

Mientras tanto, en una tercera caja fueron localizados 32 ejemplares adicionales de hormigas reina de los géneros Novomessor, Formica y Camponotus.

Según la autoridad ambiental, este tipo de ejemplares tiene una alta demanda en mercados especializados de Europa y Asia, donde son comercializados como mascotas exóticas para la creación de colonias.

La Profepa informó que ninguno de los animales contaba con documentación que demostrara su origen legal, por lo que procedió a su aseguramiento inmediato.

Tras solicitar la opinión de especialistas en entomología, las hormigas fueron liberadas en una zona adecuada para garantizar su supervivencia y distribución natural.

Las dos tarántulas fueron trasladadas a un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS), donde recibirán atención especializada y permanecerán bajo resguardo.

Tarántulas protegidas por normas nacionales e internacionales

Cabe señalar que las especies de tarántulas encontradas cuentan con algún nivel de protección ambiental.

La tarántula de pelo rizado y la tarántula rodillas de fuego están incluidas en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que regula su comercio internacional.

Además, la tarántula rodillas de fuego está catalogada como especie Amenazada en la Norma Oficial Mexicana NOM-059, que identifica a las especies mexicanas en riesgo.

La dependencia federal informó que comenzará los procedimientos administrativos correspondientes para esclarecer el caso.

Como parte de las investigaciones, las personas identificadas en las guías de rastreo de los paquetes serán requeridas para comparecer ante la autoridad y explicar su posible relación con el traslado de los ejemplares.